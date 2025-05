No último fim de semana, Eric Granado, piloto brasileiro da MotoE, sofreu um grave acidente durante a Corrida 1 em Le Mans. Ele havia caído da própria moto e estava na área de escape quando Rafaelle Fusco também escapou e acabou atropelando o brasileiro.

Granado foi levado ao centro médico da pista e, posteriormente, constatou-se que ele havia fraturado a tíbia. O piloto passou por cirurgia ontem e está em recuperação. Em vídeo publicado hoje (14) no Instagram, ele deu mais detalhes do ocorrido.

"Passei por um dos dias mais difíceis da minha carreira. Por sorte eu consegui escutar e virei a cabeça. Vi que a moto [do Fusco] estava vindo, tentei pular, mas não deu tempo. Ainda assim, acho que isso salvou de ter sido ainda pior, por isso que eu dou aquela pirueta", explicou.

Ele ainda falou sobre a difícil viagem do local do acidente, na França, até o hospital, na Espanha: "Tive que fazer uma longa viagem, de carro, pra Barcelona, porque eu não podia voar. Foram 10 horas sentado no carro com a tíbia fraturada".

Em conversa com o Motorsport.com, Granado falou que a cirugia foi complexa e que o processo de pós operatório está sendo "bem dolorido", mas que já está pensando no futuro: "Foi uma fatalidade, no momento errado, no lugar errado. Agora é só pensar em recuperar e estar pronto pra próxima".

