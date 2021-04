Rubens Barrichello não poderá correr neste fim de semana no autódromo de Alta Gracia, em Córdoba, para mais uma etapa da Super TC2000. Já Ricardo Zonta terá que esperar mais um pouco para fazer sua estreia na TC Pick UP, em La Plata, que também terá evento no sábado e domingo.

Apesar de tentarem correr em categorias diferentes na Argentina, o motivo é o mesmo: a restrição da entrada de brasileiros ao país imposta pelo governo argentino por causa do aumento do número de casos do novo coronavírus no Brasil, segundo o site Campeones.

A publicação indica que Rubinho será substituído por outro piloto do programa Toyota Gazoo Racing, Emiliano Spataro. Já Zonta, que correria pela equipe Dole Racing, com o apoio da Shell, não terá substituto.

