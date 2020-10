Toyota anuncia Barrichello na Top Race, na Argentina

Rubens Barrichello estreará em mais uma categoria em sua carreira. Neste fim de semana, Rubinho correrá a etapa de Buenos Aires da Top Race, considerada a terceira categoria mais importante da Argentina, perdendo apenas para a Super TC200 (em que já compete) e também da Turismo Carretera.

Barrichello chegará à Argentina nas próximas horas e nesta quinta-feira participará dos testes coletivos da Super TC2000 em Córdoba, para depois se preparar para sua estreia na Top Race. O Toyota Camry utilizado pelo programa Gazoo Racing tem tração traseira, um carro mais parecido com o da Stock Car Brasileira. Ele vai substituir o piloto Hernan Palazzo.

