Autosport Awards: Fãs votam no Momento do Ano, apresentado pelo Circuito Internacional do Bahrein

O prêmio Momento do Ano do Autosport Awards está aberto à votação dos fãs pelo segundo ano consecutivo em 2025 e será apresentado novamente pelo Circuito Internacional do Bahrein.

O circuito de Sakhir, com 5,5 km de extensão, foi inaugurado em 2004 e sedia importantes eventos internacionais, incluindo o GP do Bahrein de Fórmula 1 e as 8 Horas do Bahrein do Campeonato Mundial de Endurance.

Ele apoia o prêmio Momento do Ano, que busca destacar o ponto alto da temporada do automobilismo – e a votação já está aberta.

Os fãs podem escolher entre sete indicados e o vencedor será anunciado na cerimônia de entrega, na Roundhouse de Londres, em 21 de janeiro de 2026.

Laurence Jones, chefe de marketing e comunicação do Circuito Internacional do Bahrein, disse: “Como um local que sedia uma variedade de corridas globais, regionais e locais, ajudamos a criar memórias duradouras para os fãs. Portanto, estamos muito felizes em continuar apoiando este prêmio, que celebra esses momentos especiais.”

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images via Getty Images

Palou conquista sua primeira vitória nas 500 Milhas de Indianápolis (IndyCar)

Alex Palou tem sido o piloto de destaque na IndyCar nas últimas temporadas, mas a vitória nas 500 Milhas de Indianápolis sempre lhe escapou – até 2025. Palou superou o vencedor de 2022, Marcus Ericsson, nas voltas finais para adicionar mais uma conquista ao seu já impressionante currículo.

Winners #83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye Photo by: Rainier Ehrhardt

Kubica vence Le Mans com a Ferrari (WEC)

Robert Kubica completou seu incrível retorno ao automobilismo após o acidente de rali em 2011, com uma atuação brilhante na vitória em Le Mans com a Ferrari 499P da AF Corse, que dividiu com Phil Hanson e Yifei Ye. Em um grid competitivo, o trio superou o Porsche líder por 14.1 segundos após 24 horas de corrida.

Lando Norris, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Norris vence GP da Grã-Bretanha (F1)

Todo piloto sonha em vencer seu GP em casa, e Lando Norris concretizou esse sonho em 2025. Em uma corrida complicada, afetada pela chuva, na qual Max Verstappen rodou e Oscar Piastri recebeu uma penalidade, Norris manteve a calma para vencer em Silverstone diante de milhares de fãs.

Podium: Race winner Oliver Rowland, Nissan Formula E Team Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images via Getty Images

Rowland garante o título da Fórmula E em Berlim (Fórmula E)

Oliver Rowland teve um início brilhante em sua temporada 2024-2025 da Fórmula E, conquistando quatro vitórias e três segundos lugares nas nove primeiras corridas. Isso preparou o terreno para que o piloto da Nissan garantisse um título emocionante na categoria de carros elétricos no penúltimo fim de semana em Berlim.

Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Irmãos Márquez são os primeiros irmãos a terminar em 1º e 2º lugar na MotoGP (MotoGP)

A história foi feita quando os irmãos Márquez terminaram em 1º e 2º lugar na classificação da MotoGP. Em sua primeira temporada com uma Ducati de fábrica, Marc Márquez conquistou 11 vitórias e garantiu o título no Japão com cinco etapas de antecedência, antes de seu irmão mais novo, Álex, garantir o segundo lugar com uma Ducati da equipe Gresini, do ano anterior.

#31 Emil Frey Racing, Ferrari 296 GT3: Max Verstappen, Chris Lulham Photo by: Ferrari

Verstappen vence em Nürburgring em sua estreia na GT3 (NLS)

Max Verstappen fez uma pausa em sua campanha na F1 para disputar uma corrida da Langstrecken-Serie em Nürburgring, no temido Nordschleife, em setembro. Em sua estreia na GT3, o holandês disparou na frente e conquistou a vitória com a Ferrari 296 da Emil Frey Racing, que dividiu com seu pupilo Chris Lulham.

Kyle Larson, Hendrick Motorsports Chevrolet Photo by: Chris Graythen - Getty Images

Kyle Larson conquista o título da NASCAR sem liderar uma única volta na final (NASCAR Cup)

Denny Hamlin liderou a maior parte da final da NASCAR Cup em Phoenix, mas perdeu a liderança devido a uma bandeira amarela no final da prova. Kyle Larson trocou apenas dois pneus em vez de quatro em sua última parada e o terceiro lugar com seu Chevrolet da Hendrick Motorsports foi suficiente para garantir seu segundo título. Até mesmo Larson ficou surpreso por não ter liderado nenhuma volta!

Entre os vencedores anteriores do prêmio Momento do Ano estão a vitória da Ferrari em seu retorno às 24 Horas de Le Mans em 2023 e a primeira vitória de George Russell em um GP em Interlagos em 2022. Verstappen venceu o prêmio do ano passado, que foi o primeiro aberto à votação pública, por sua vitória na pista molhada em Interlagos.

Outros prêmios abertos à votação dos fãs incluem Piloto do Ano, Estreante do Ano, Piloto Britânico de Competição do Ano, Carro de Competição do Ano e Piloto de Rally do Ano, além de dois novos prêmios: Criador do Ano e Equipe do Ano.