VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026
Blancpain Endurance

Valentino Rossi renova com BMW e retorna ao GT World Challenge

Após duas temporadas no Mundial de Endurance (WEC), lenda da MotoGP retornará à categoria de GT3 em 2026 como parte de um novo contrato com a marca alemã

Francesco Corghi
Publicado:
Add as a preferred source
#46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Valentino Rossi

#46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Valentino Rossi

Foto de: Shameem Fahath / Motorsport Network

Valentino Rossi revelou que seu principal compromisso para a temporada de 2026 será o GT World Challenge Europe, mais uma vez como piloto oficial da BMW.

Leia também:

A confirmação veio do próprio Rossi, nos bastidores da apresentação da VR46 realizada na quarta-feira em Roma, onde o Motorsport.com também esteve presente.

O italiano participou do lançamento da VR46 como fundador da equipe satélite da Ducati, que mais uma vez contará com Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli na MotoGP, mas a ocasião também foi uma boa oportunidade para fazer um balanço de seus planos nas quatro rodas.

Tendo já anunciado sua participação nas 12 Horas de Bathurst em fevereiro, o piloto de 46 anos respondeu a perguntas sobre o que o espera ao volante do BMW M4 GT3 EVO.

“Vou correr no GTWC e estou muito feliz porque é um campeonato que gosto muito e do qual participei no início da minha carreira no automobilismo”, disse Rossi à Sky Sports, acrescentando que, neste momento da vida, prefere o campeonato de GT em vez do Mundial de Endurance (WEC).

“Corri no campeonato mundial nos últimos dois anos, mas decidi mudar porque o GTWC é na Europa e as corridas são mais próximas, enquanto no WEC a maioria dos eventos é fora da Europa, envolvendo muitos voos e longas viagens. Com duas filhas pequenas e uma família, é difícil ficar longe por tantos dias, então digamos que foi uma escolha que tive que fazer, mas estou muito feliz porque o GTWC é muito divertido", explicou. 

#46 Team WRT BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Kevin Magnussen, René Rast

#46 Team WRT BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Kevin Magnussen, René Rast

Foto: Eric Le Galliot

Quando a lista de inscritos do WEC foi apresentada no mês passado, Rossi estava ausente da formação LMGT3 da WRT, o que deu origem a todo o tipo de rumor, incluindo que ele tinha sido dispensado pela equipe.

Obviamente, esse não era o caso, em parte porque sua preferência sempre foi competir em eventos apenas com carros GT3 e, com uma família para cuidar, fazer tantas viagens internacionais o colocava de volta na situação que o levou a se aposentar da MotoGP. Por isso, correr no GTWCE com a WRT permitirá que ele concentre sua energia em uma única categoria. 

Além disso, a notícia da renovação do acordo com a BMW é uma espécie de resposta a todos aqueles que alegaram que ele havia sido dispensado devido ao término de seu contrato no final de 2025.

“A escolha foi minha, em acordo com a BMW, com quem assinei uma renovação de três anos”, revelou. “Eu também tive que decidir o que fazer com eles, mas estou muito feliz porque me sinto confortável neste campeonato". 

A WRT ainda não revelou a formação completa para a temporada 2026 do GT World Challenge, o que significa que não está claro quem se juntará a Rossi na Sprint Cup e na Endurance Cup.

O espanhol correu pela última vez nas duas etapas do GTWCE em 2023, antes de combinar seus compromissos na Endurance Cup com uma temporada inaugural na classe LMGT3 do WEC no ano seguinte. Ele se afastou totalmente do GTWCE em 2025, com exceção de algumas participações como wildcard, para se concentrar no Mundial.

O italiano tem três vitórias em corridas sprint no currículo, enquanto seu melhor resultado na Endurance Cup é um quarto lugar em Paul Ricard.

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Valentino Rossi
