Verstappen ganha 15 posições no stint final e trio do holandês é P9 em prova de GT em Portimão

A primeira participação de Max Verstappen no GT World Challenge Europe terminou com o nono lugar numa corrida de recuperação em Portimão, neste sábado (17).

O Mercedes #3 preparado pela 2 Seas e com a marca Verstappen Racing, que o holandês compartilhou com Ben Barnicoat e Chris Lulham, foi um dos destaques da corrida de três horas.

Barnicoat largou, fazendo um bom trabalho ao evitar o caos na primeira curva e conseguindo aproveitar ao máximo as oportunidades, como incidentes e penalizações à sua frente. Ele avançou do 14º para o oitavo lugar na primeira hora.

Lulham então assumiu o volante e continuou escalando o pelotão, ultrapassando o Ford-HRT #64 de Thomas Drouet na curva sete, chegando a P6. No entanto, pouco depois de uma relargada após a entrada do safety car, Lulham tentou ultrapassar Luca Stolz por dentro da curva oito, durante a frenagem. O piloto do Mercedes “Mamba” nº 48 fechou a porta e a colisão fez o Winward AMG rodar. Como consequência, Lulham recebeu uma inevitável penalidade de drive-through, caindo para a 24ª posição.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Chris Lulham, Ben Barnicoat Foto di: SRO

Verstappen assumiu na última hora e teve início então uma sequência espetacular, após nova relargada por causa de safety car: nos 45 minutos finais, ajudado também por batalhas entre pilotos de outras categoria que não queriam perder tempo segurando o tetracampeão, o holandês abriu caminho pelo tráfego. Com algumas manobras, conseguiu recuperar um nono lugar que, tendo em conta como as coisas se desenrolaram, é certamente um resultado com o qual se pode ficar satisfeito.

“No geral, tivemos um fim de semana decente. Infelizmente, cometemos um erro na configuração do carro durante a classificação, o que significou que ele ficou baixo demais, raspando no chão e a provocando faíscas a mais," reconheceu Verstappen. "Isso comprometeu o desempenho e, como resultado, não conseguimos nos classificar onde devíamos. Alteramos o acerto para a corrida e fomos muito mais competitivos".

"Ben fez um ótimo primeiro stint, conseguindo evitar a confusão no início e colocando-nos na luta. Chris também começou o stint de forma brilhante, ganhando uma boa posição. Mas depois, infelizmente, uma manobra ligeiramente arrojada sobre o Mercedes à nossa frente custou-nos, obviamente, uma penalização merecida".

"Tive de iniciar meu stint a partir da 24ª posição, mas me diverti e o ritmo do nosso carro foi realmente bom. Foi uma corrida frenética, houve bastante caos à minha volta porque todos queriam recuperar posições. No fim, terminar em nono depois de recuperar daquele drive-through foi realmente um resultado muito bom. Mesmo que não tenha sido o que queríamos, aprendemos muito e foi um fim de semana positivo", falou.

Barnicoat acrescentou: “Foi uma grande honra correr pela Verstappen Racing este fim de semana, a minha primeira corrida com a Mercedes depois de mais de um ano. Espero que não seja a última. Infelizmente não correu exatamente como esperávamos. Max fez um stint final incrível, ganhando 15 posições e levando-nos até ao 9º lugar: foi realmente impressionante".

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

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