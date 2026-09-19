Brasileiros pelo mundo: Theo Manna representa o Brasil nas 24 Horas de Bol d'Or

Aos 20 anos, Theo Manna está prestes a viver um dos capítulos mais importantes de sua trajetória no motociclismo. O piloto será o único brasileiro no grid da grande final do FIM Endurance World Championship (EWC), a tradicional 24 Horas de Bol d'Or, que acontece neste fim de semana, no Circuit Paul Ricard, em Le Castellet, na França.

A participação marca a estreia de Theo em uma das provas mais tradicionais do endurance mundial e coloca novamente um brasileiro no grid da maratona francesa depois de mais de quatro décadas. A última participação de destaque de um atleta do Brasil, remonta à década de 1980, quando Walter “Tucano” Barchi conquistou o terceiro lugar na edição de 1983.

O convite para disputar as 24 horas de Bol d´Or veio da equipe francesa Slider Endurance para Theo Manna integrar a formação original do time, onde vai competir também com uma moto de 1000cc.

No entanto, ele terá pela frente um desafio completamente diferente da rotina que vive no Moto1000GP - o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, em que disputa sua terceira temporada na categoria GP1000 e ocupa a terceira posição na classificação, com a BMW S 1000 RR #77 da Ipiranga Lubrificantes.

Bol d´Or: uma prova que exige mais do que velocidade

Criada em 1922, Bol d'Or é considerada uma das provas mais tradicionais do motociclismo mundial. Em 2026, o evento chega à sua 89ª edição como a etapa decisiva do FIM EWC, reunindo 56 equipes internacionais em quatro categorias.

No lendário Circuito de Paul Ricard, pilotos e equipes enfrentam 24 horas de competição contínua, com mudanças de temperatura, diferentes condições de pista e o desgaste natural de uma corrida de longa duração. Entre os pontos mais conhecidos do circuito está a Reta Mistral, com 1,8 km de extensão e velocidades superiores a 320 km/h.

Para Theo, além da velocidade, a experiência será uma oportunidade única de colocar em prática sua formação no endurance e conhecer de perto uma das principais competições internacionais da modalidade.

“É uma honra imensa representar o Brasil em uma prova tão tradicional do motociclismo mundial. Bol d'Or é um sonho para qualquer piloto de endurance. Estou muito grato à Ipiranga Lubrificantes e à BMW Motorrad Brasil por me liberarem e me apoiarem nesse desafio, e também agradeço à equipe Slider Endurance e a todos que tornaram essa oportunidade possível. Vou dar o meu máximo, como sempre, representando todo o time e o Brasil”, destacou Theo Manna.

Bicampeão Brasileiro de Endurance, o piloto brasileiro construiu sua trajetória nas pistas desde os oito anos, quando começou no kart, passando pelas diferentes etapas de formação até chegar à principal categoria da motovelocidade nacional.

A experiência no Bol d'Or amplia esse caminho e coloca Theo Manna em contato com uma realidade internacional de competição, ao lado de pilotos e equipes de diferentes países.

“É um momento muito importante para o nosso projeto. Ver o Theo disputando a final do Mundial de Endurance, justamente em uma prova com tanta história, mostra o caminho que ele vem construindo nas pistas. Ele será o único brasileiro no grid em uma das corridas mais exigentes do mundo”, afirmou Marcelo Manna, chefe de equipe.

A programação do Bol d'Or teve início na quinta-feira (17), com treinos e sessões de classificação. A largada para as 24 horas de prova está prevista para este sábado (19), às 13h, no horário de Brasília, com a bandeirada final no domingo (20), no mesmo horário.

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