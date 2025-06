O calendário da temporada 2025 do Moto1000GP teve alterações. A organização do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade anunciou nesta sexta-feira (30) mudanças motivadas pelas obras de revitalização do Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, que receberia a quarta etapa no início de agosto.

O circuito, que passa por reformas para sediar o MotoGP em 2026, não terá condições de receber a etapa na data prevista. Por isso, a prova será realizada no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), que já sediou a segunda etapa do campeonato neste ano.

“Seguindo os princípios do MOTO1000GP, as datas permanecem as mesmas, como apresentamos no início do ano, mas, por conta de reformas em alguns autódromos e obras em outros, a organização precisou ajustar o calendário e já informar pilotos, equipes, patrocinadores e imprensa".

"Infelizmente, este é um ano de escassez de autódromos, o que nos obriga a buscar alternativas que atendam ao nível de segurança que construímos ao longo das temporadas, com procedimentos, estruturas e padrões cada vez mais elevados. Existem outras opções no Brasil, mas poucas cumprem os requisitos técnicos e de segurança necessários”, pontua Gilson Scudeler, CEO do Moto1000GP.

A sexta etapa, inicialmente marcada para Goiânia, será em Santa Cruz do Sul (RS). A cidade, localizada na região central do Rio Grande do Sul, volta a receber o Moto1000GP após 11 anos, a última etapa no circuito foi em 2014.

“Estamos muito felizes em anunciar que a sexta etapa será em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. O autódromo foi totalmente reasfaltado e hoje oferece um nível de segurança altíssimo, que atende plenamente aos padrões do Moto1000GP. É uma alegria voltar a uma praça tão importante, que fez parte da história do campeonato, com total apoio da prefeitura e da mídia local. Temos certeza de que o público, que está ávido por corridas de alto nível, vai receber um grande espetáculo”, completou Scudeler.

A terceira etapa, marcada para os dias 6 e 7 de junho, no Autódromo de Interlagos (SP), está confirmada, assim como a Super Final da temporada, que também acontecerá em Interlagos, nos dias 29 e 30 de novembro.

Curvelo (MG), que receberia a sétima etapa, agora terá sua prova transferida para Goiânia (GO). Com isso, as cinco etapas restantes da temporada percorrerão cinco estados nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Moto1000GP - Calendário 2025

1ª Etapa - 5 e 6 de abril - Cascavel (PR)

2ª Etapa - 17 e 18 de maio - Curvelo (MG)

3ª Etapa - 6 e 7 de junho - Interlagos (SP)

4ª Etapa - 2 e 3 de agosto - Curvelo (MG)

5ª Etapa - 30 e 31 de agosto - Cascavel (PR)

6ª Etapa - 4 e 5 de outubro - Santa Cruz do Sul (RS)

7ª Etapa - 25 e 26 de outubro - Goiânia (GO) - GP Pirelli (A CONFIRMAR)

8ª Etapa - 29 e 30 de novembro - Interlagos (SP) - GP Motul

