Campeã brasileira de Superbike morre durante corrida em Goiânia

A piloto Indiana "Indy" Muñoz de 29 anos sofreu um grave acidente e morreu durante a etapa de abertura do Superbike Goiás, realizado neste domingo no autódromo de Goiânia.

O acidente aconteceu por volta das 12h30, durante a corrida da categoria 600 cilindradas. O ex-presidente da Federação de Motociclismo do Estado de Goiás, Roberto Boettcher, confirmou com pesar a informação ao Motorsport.com: "Fico com o coração dilacerado, tinha ela como uma filha. Foi uma fatalidade".

Boettcher explicou como aconteceu o acidente e destacou o talento e experiência de Indiana, que pilotava uma Kawasaki 600cc.

"A moto jogou ela para cima e quando ela caiu a moto caiu em cima dela. Ela era uma pessoa altamente profissional, era campeã brasileira, instrutora de pilotagem, tinha uma técnica apuradíssima, estava em um circuito totalmente seguro e acontece uma fatalidade dessas".