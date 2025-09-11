Todas as categorias

Bike

Cancelamento de etapa pelo Autódromo de Interlagos obriga MOTO1000GP a readequar as duas etapas finais da temporada

Enquanto Goiânia passa por reformas para MotoGP, Interlagos cancela etapa para ceder espaço a "evento de interesse público prioritário"

Editado:
Moto1000GP

O MOTO1000GP, principal competição de motovelocidade nacional e formadora de jovens talentos no esporte a motor sobre duas rodas, terá que readequar as duas etapas finais da temporada 2025, previstas para Goiânia (GO) e São Paulo (SP). 

Leia também:

A competição, que é Campeonato Brasileiro e Latino-Americano de Motovelocidade e tem oito categorias com mais de 180 pilotos inscritos, é homologada pela Confederação Brasileiro de Motociclismo (CBM) e pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

A sétima etapa, marcada para o Autódromo de Goiânia nos dias 25 e 26 de outubro, será realizada no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), devido ao processo de homologação do autódromo, que passa por reforma completa para receber provas internacionais. A Super Final será realizada nos dias 29 e 30 de novembro no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR), cidade que recebeu a quinta etapa do campeonato com mais de 18 mil pessoas no local.

O cancelamento da Super Final em Interlagos, marcada para os dias 29 e 30 de novembro, foi recebido com surpresa e frustração pela organização do MOTO1000GP, apenas 80 dias antes da realização do evento, gerando prejuízos para o campeonato, pilotos, equipes e patrocinadores. A data havia sido confirmada em dezembro de 2024 pela Prefeitura de São Paulo por meio de chamamento público e publicação em diário oficial.

Com as alterações, as últimas três etapas do MOTO1000GP em 2025 mantêm as datas originais, preservando o compromisso firmado com pilotos, equipes e patrocinadores, mas com readequação dos locais de realização, que ficarão da seguinte forma:

6ª Etapa - 4 e 5 de outubro -  Santa Cruz do Sul (RS)
7ª Etapa - 25 e 26 de outubro - Curvelo (MG) - GP Pirelli
8ª Etapa - 29 e 30 de novembro - Cascavel (PR) - GP Motul

Obras em Goiânia adiam etapa, mas projetam pista com padrão internacional para 2026

Seguindo de perto o avanço das obras das pistas em construção e reforma no Brasil, a organização do MOTO1000GP, em reunião com membros da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e com os gestores do Autódromo de Goiânia, acompanha o cronograma de adequações do circuito. 

Com a intenção de receber também a certificação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para eventos internacionais, a homologação da nova estrutura está prevista para fevereiro de 2026. Com isso, fica inviável a realização da sétima etapa do MOTO1000GP no circuito, marcada para outubro.

A organização do MOTO1000GP reconhece o avanço das obras e avalia positivamente a perspectiva de contar, em breve, com uma pista plenamente apta para a prática da motovelocidade em alto nível, com infraestrutura e segurança alinhadas aos padrões internacionais.

Autódromo de Interlagos cancela data da Super Final para realização de festival

Apesar de a data da Super Final de 2025 ter sido confirmada pela Prefeitura do Município de São Paulo e pelo Autódromo Municipal José Carlos Pace (Interlagos) em chamamento público realizado no final de 2024, a etapa foi unilateralmente cancelada. O espaço foi destinado a um evento que não integrava o Calendário Oficial do Autódromo.

A competição tinha treinos previstos para 28 de novembro e corridas nos dias 29 e 30. A organização considera a decisão preocupante e grave, pois mais uma vez não foi respeitado um compromisso assumido com o campeonato. Este é o segundo episódio em que o campeonato sofre cancelamento em São Paulo nos últimos 18 meses. 

O MOTO1000GP reconhece o papel de Interlagos como espaço multicultural, mas ressalta que a utilização para outros eventos não deve comprometer competições esportivas já confirmadas. A decisão impacta diretamente o campeonato, pilotos, equipes e patrocinadores que investem no esporte a motor sobre duas rodas no Brasil. A realização da última etapa em São Paulo tem importância estratégica e comercial para toda a cadeia envolvida no evento.

