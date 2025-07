Lendas do Motocross Brasileiro chegou ao YouTube e já está fazendo sucesso. Com produção de Café Preto Filmes e BRMX Filmes e patrocínio da Yamaha Motor do Brasil, a série resgata a trajetória do motocross nacional pelas décadas de 1970, 1980 e 1990, revelando os bastidores, personagens icônicos e momentos inesquecíveis do esporte. A estreia original foi no canal Bandsports e está disponível também nas plataformas Amazon Prime Video, Apple TV e Box Brazil Play.

Os episódios abordam desde os primeiros campeonatos até o auge do motocross brasileiro, passando por rivalidades históricas, o impacto dos estrangeiros e os desafios enfrentados pela modalidade.

Nivanor Bernardi, Roberto Boettcher, Moronguinho, Paraguaio, Rodney Smith, Jorge Negretti, Cassio Garcia, Eduardo Saçaki e Milton Chumbinho Becker são os principais personagens desta primeira temporada, que também ressalta a importância da Yamaha na construção e fomento deste esporte. Por meio da Lei do Audiovisual – 8.685/93, o projeto tem patrocínio da Yamaha Motor do Brasil.

Para assistir, basta acessar o canal Lendas do Motocross Brasileiro no YouTube.

Segunda temporada estreia em setembro

A segunda temporada da série Lendas do Motocross já está em fase de pós-produção. Serão mais sete episódios com a continuidade da história até o ano de 2011.

O documentário continua partindo da crise dos anos 1990 até a retomada dos grandes patrocínios, passando pelo Supercross e outras iniciativas que alavancaram o esporte. Nomes como Balbi Junior, Massoud Nassar, Cristiano Lopes, Nuno Narezzi, Rogério Nogueira, Paulinho Stedile, Rafael Ramos, Ratinho Lima, Wellington Garcia, Leandro Silva, Wellington Valadares, entre outros aparecem para contar as suas versões dos fatos.

A estreia da segunda temporada está programada para o dia 15 de setembro, novamente no canal Bandsports. Para mais informações e novidades, basta acessar o perfil Lendas do Motocross Brasileiro no Instagram.

