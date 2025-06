A sexta-feira do Moto1000GP em Interlagos trouxe um resultado histórico para o motociclismo brasileiro. Helena Oregana se tornou a primeira mulher a conquistar uma pole position em uma etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade.

A jovem piloto, que completa 17 anos no fim de junho, conquistou o feito durante a superpole da classe Motul 300V Cup, que integra a programação do Moto1000GP. A categoria realiza neste fim de semana a terceira de oito etapas da temporada 2025, sendo sua primeira passagem no ano pelo autódromo da capital paulista.

A pole foi conquistada em meio a uma pista ainda bastante molhada pela chuva que caiu em São Paulo na noite de quinta e manhã desta sexta-feira (06). Mas Oregana, em entrevista ao Motorsport.com, confirmou que esta é uma de suas condições preferidas de pilotagem.

Confira abaixo a entrevista com a piloto:

Agora, Helena terá o desafio de converter a pole em vitória na corrida da classe Motul 300V Cup no sábado, com largada marcada para 10h15, horário de Brasília.

