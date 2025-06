A segunda passagem do Moto1000GP pelo Autódromo de Interlagos, após sua retomada em 2023, acontece neste fim de semana. As atividades da competição, em São Paulo (SP), serão realizadas entre quinta-feira (5) e sábado (7) e reunirão mais de 160 pilotos, que disputam 12 provas entre sexta-feira (6) e sábado (7), em oito categorias: GP1000, Daytona 660 Cup, GP600, Motul 300V Cup, Yamalube R3 BLU CRU Latin America Cup & Talent, Yamaha R15 BLU CRU Latin America e Mottu Endurance.

O Autódromo José Carlos Pace, conhecido como Interlagos, é o circuito mais tradicional do automobilismo brasileiro. Localizado na zona sul de São Paulo, foi inaugurado em 1940 e carrega mais de oito décadas de história no esporte a motor. Com 4.309 metros de extensão e 15 curvas, o traçado combina retas de alta velocidade, subidas, descidas e trechos bastante técnicos. É desafiador e exige acerto preciso das motos e muita habilidade dos pilotos.

“Chegamos a Interlagos com grande expectativa. Este circuito, reverenciado como nosso templo da velocidade, é desafiador e técnico. Com curvas de baixa, média e alta velocidades, além de subidas e descidas, Interlagos exige o máximo dos pilotos em habilidade e técnica”, afirma Marcus Vinicius Tucano, diretor de provas do Moto1000GP.

Para reforçar a segurança, o MOTO1000GP montará 380 metros de barreiras de proteção de ar do tipo Duplo A, certificadas com o mais alto nível pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM). Esse equipamento é projetado para absorver o impacto do conjunto moto e piloto, funcionando como uma bolsa de ar em casos de quedas ou saídas de pista.

