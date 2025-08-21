Moto1000GP: Theo Manna apresenta nova BMW S1000 RR M e fala sobre expectativa para estreia em Cascavel
Jovem piloto da Ipiranga Bioleve Racing mostra sua nova moto para a segunda metade da temporada. A 5ª etapa será nos dias 30 e 31 de agosto no circuito Zilmar Beux
Theo Manna, de 19 anos, jovem talento da motovelocidade brasileira, está de máquina nova para a sequência da temporada 2025 do Moto1000GP, o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. Theo é embaixador da Ipiranga Lubrificantes, e corre na categoria GP1000, a principal do evento.
A partir da 5ª etapa Theo passa a usar o modelo BMW S1000RR M, moto que usará por toda a segunda metade da temporada que tem a próxima rodada prevista para os dias 30 e 31 de agosto no circuito Zilmar Beux, em Cascavel, oeste paranaense.
O modelo S1000RR M Pack é o mais atual da marca alemã e conta tecnologia de ponta. O pacote aerodinâmico e de eletrônica é bem moderno e diferente da versão anterior. Além disso, as rodas em alumínio deixam a moto bem mais leve, e houve uma mudança da asa dianteira, em relação ao modelo antigo, que permite um aumento de downforce em 37%, o que certamente dará muita diferença em altas velocidades.
Bastante animado e cheio de expectativas quanto ao desempenho da BMW, Theo sabe que tem um tempo natural de adaptação, e está empenhado em desenvolver o equipamento o quanto antes para buscar os resultados na segunda metade do campeonato, que ainda tem mais quatro etapas.
“Esse modelo é lançamento e ninguém andou com ela aqui no Brasil ainda, vamos ser os primeiros a colocá-la em configuração de corrida. Estou bem ansioso para acelerar a moto numa pista de competição. Sigo focado na minha adaptação e em ter minhas próprias impressões sobre a moto. Temos pouco tempo para desenvolver o equipamento, já dei umas voltas com ela e estou certo que em Cascavel será uma ótima oportunidade para aprendermos mais sobre tudo o que a BMW pode oferecer”, comenta Theo Manna, que está em terceiro na GP1000, com 60 pontos.
Theo analisa a evolução que espera ter a bordo do modelo BMW S1000RR M: “A aerodinâmica altera bastante. Da versão anterior para essa há uma mudança significativa da asa dianteira. E acima de 200km/h ela vai apresentar um aumento de downforce importante, e preciso me acostumar com esse efeito".
"Na pista, onde sempre buscamos o limite o tempo todo, isso será extremamente importante. Quanto ao peso, as rodas de alumínio deixam a moto muito mais leve, algo fundamental na hora das transições. Acredito que tudo isso nos permitirá ganhar em aceleração, que junto com a eletrônica vai possibilitar explorarmos ao máximo a tração”, analisa o piloto de 19 anos da Ipiranga Bioleve Racing.
José Carlos Moraes – o Pitico – chefe de equipe e diretor de técnico da Ipiranga Bioleve Racing reforça que as expectativas são animadoras para a estreia do Theo com o novo equipamento e revela que será uma grande evolução para o jovem.
“A BMW 2025 vem com algumas diferenças importantes quando comparada ao modelo 2024. A aerodinâmica e a eletrônica avançadas são novas na comparação com a versão anterior, mas principalmente em relação ao equipamento que o Theo vinha usando. É uma moto totalmente diferente. Vamos trabalhar muito nessa readaptação, e estamos ansiosos para ver o que o Theo vai fazer em cima da BMW com o talento que ele tem. Sabemos que a moto é muito boa, um projeto novo e moderno”, enfatiza Pitico.
Ficha Técnica BMW S1000RR M:
Motor - 4 Cil. 999cc com M Race Camibration
Potência +200 cv
0 a 100 - 2,9 segs
0 a 200 - 6,8 segs
Vel maxima - 310 Km/h
Freios - BREMBO
SUSPENSÃO - Dianteira Original com cartridge OHLINS
Traseira - OHLINS TTX
