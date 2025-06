Piloto de motociclismo morre durante treino em Cascavel

Uma notícia triste para o mundo das duas rodas brasileiras. O piloto e arquiteto Rodrigo Kirck Rebelo, de 45 anos, morreu durante os treinos da Copa Oeste de Motovelocidade no circuito de Cascavel, no Paraná.

Rebelo participava no último domingo dos testes para a etapa da Copa Oeste, marcada para 14 e 15 de junho, quando sofreu um mal súbito. Em nota, a categoria afirmou que as equipes de resgate do circuito foram rapidamente acionadas, prestando atendimento antes de encaminhar Kirck ao hospital. Mas o piloto sofreu uma parada cardíaca a caminho do Hospital Universitário de Cascavel.

Natural de Itajaí, no litoral de Santa Catarina, Kirck tinha uma carreira notável no mundo da arquitetura, conquistando o A'Design Award, um dos mais importantes prêmios do ramo. Seus trabalhos focavam na união entre inovação, sustentabilidade e identidade local.

Seu velório está sendo realizado na Capela Monalisa do Crematório Vaticano de Balneário Camboriú. A cerimônia de sepultamento será realizada ainda nesta segunda-feira (02), às 18h.

