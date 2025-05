Joelsu Mitiko, piloto da Moto1000GP, sofreu um grave acidente no último fim de semana, na etapa de Curvelo. O paranaense se acidentou na primeira volta da corrida sprint e foi imediatamente levado ao atendimento médico.

Agora, novas informações sobre seu estado de saúde foram divulgadas. Em post no Instagram na tarde desta segunda (19), a equipe de Mitiko informou que ele continua no hospital, estável. "Ele permanece em observação neurológica, mas já apresenta avanços importantes: está se alimentando sozinho, tomando banho sem auxílio e respondendo bem aos cuidados médicos", diz a legenda da publicação.

Em conversa com o Motorsport.com, Marcelo Miarelli, chefe da Racing4u deu mais detalhes do estado de Mitiko: "Ele está no CTI só para observação neurológica. Está somente com analgésico e já conversa e caminha normalmente".

"Acredito que fique mais uns 2 dias em observação até ir para o quarto", finalizou Miarelli, que acredita em um bom prognóstico.

Como foi o acidente:

Mitiko sofreu um highside na primeira volta da corrida sprint, foi ejetado da moto e, quando caiu no chão, foi atropelado por outro piloto. A prova foi imediatamente interrompida e o atendimento foi rápido, já que o safety car ainda estava acompanhando os pilotos ao longo da primeira volta de corrida, como determina o regulamento.

