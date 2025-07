O motociclismo mundial está mais uma vez de luto. Apenas alguns dias após a morte do espanhol Borja Gómez em Magny-Cours, o esporte é abalado com mais uma tragédia, agora envolvendo seu compatriota Pau Alsina, de apenas 17 anos.

O catalão, nascido em Salent de Llobregat em 2008, sofreu um grave acidente durante um dia de testes no MotorLand Aragón no sábado, 19 de julho. Conforme noticiado pelos veículos de imprensa da região, Regió7 e Ona Bages, Alsina foi ejetado de sua moto no incidente, batendo fortemente a cabeça.

Os médicos tentaram salvar sua vida com uma operação de emergência em Zaragoza. Apesar da rápida intervenção e do trabalho incansável realizado nos últimos dias, nada pôde ser feito e, na segunda-feira, 21 de julho, sua morte foi confirmada.

Alsina estava competindo em sua primeira temporada no Campeonato Mundial de JuniorGP nesta temporada 2025 , com a Equipe Estrella Galicia 0.0. Na "escada" para a MotoGP, o JuniorGP é visto como a categoria que antecede a Moto3, com uma lista de campeões que inclui nomes como Álex Márquez, Fabio Quartararo e Raúl Fernández.

Antes da etapa marcada para este fim de semana, a quarta de sete do ano, ele ocupava a 13ª colocação na classificação geral, com 15 pontos em quatro corridas, tendo um oitavo lugar na segunda rodada, em Jerez, como seu melhor resultado.

Além disso, Alsina também competia na categoria Moto3 do CIV (Campeonato Italiano de Velocidade), onde as coisas estavam indo melhor para ele: quarto na classificação com alguns pódios até agora. Anteriormente, ele também havia disputado três temporadas na European Talent Cup, um dos campeonatos mais reconhecidos na escalada para as categorias principais.

O Governo de Aragón emitiu uma declaração pela morte:"O Governo de Aragón expressa suas sinceras condolências pela morte do piloto catalão Pau Alsina, de 17 anos, que sofreu um acidente no último sábado em uma sessão de treinamento no MotorLand Aragón. O jovem foi levado para um hospital em Zaragoza, onde faleceu hoje".

"O Governo de Aragón transmite suas sinceras condolências à sua família, colegas e amigos. Alsina estava competindo com a equipe Estrella Galicia no campeonato FIM Junior GP, cuja próxima etapa será realizada no próximo fim de semana no circuito de Aragón", concluiu.

O RACC, Real Automóvel Clube da Catalunha, também emitiu uma declaração:"Em nome do RACC, gostaríamos de expressar nossas mais profundas condolências pela trágica perda de Pau Alsina, um jovem e promissor piloto da JuniorGP".

"Estamos cientes do grande comprometimento e dedicação com que Pau abordava cada corrida, não apenas como piloto, mas também como um exemplo de perseverança, espírito esportivo e companheirismo. Sua juventude, esforço e paixão pela competição deixaram uma marca profunda no mundo do motociclismo, tanto em nível pessoal quanto esportivo. Nestes momentos de luto, queremos dar apoio e força à sua família, amigos, equipe e fãs".

