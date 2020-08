Eric Granado começou sua tentativa de se tornar tetracampeão do SuperBike Brasil. O piloto da Honda Racing conquistou neste sábado (29) a pole position para a etapa de abertura da temporada 2020 do mais importante campeonato do motociclismo sul-americano, ao percorrer os 4.309 metros do Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), em 1min35s690.

Esta foi a 22ª pole position de Granado na principal categoria da SuperBike com motos de 1.000 cm3. Mas não veio sem susto: justamente na que seria sua melhor passagem, Granado “virou passageiro” em uma derrapada sensacional na saída da Curva do Lago, obrigando o piloto a usar toda a habilidade para controlar a moto já fora do traçado.

“Estava muito quente mas eu me sentia muito bem na moto e estava tentando me aproximar do recorde da pista”, revelou o piloto da equipe Honda Racing. “Aqui em Interlagos há muitas curvas para a esquerda e por conta disso o pneu sofre maior desgaste desse lado. Eu acho que foi por isso, e pelo esforço que eu estava fazendo para tentar o recorde, que a moto deu essa escapada. Mas felizmente deu tudo certo”, finalizou.