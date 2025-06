A terceira etapa da temporada 2025 do Moto1000GP será nos dias 6 e 7 de junho, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). O circuito, que é referência no esporte a motor nacional, traz um desafio extra para os pilotos que nunca competiram no traçado conhecido pelas curvas de alta, variações de elevação e uma longa reta.

A exigência técnica de Interlagos é reconhecida no automobilismo e se impõe também aos pilotos do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. As duas principais retas do circuito (reta dos boxes e reta oposta) são os pontos em que ocorrem mais ultrapassagens, devido ao longo tempo de aceleração máxima das motocicletas.

“Acredito que correr em Interlagos seja o sonho de todo piloto. Pra mim será a realização desse sonho, ainda mais andando em uma categoria com motos iguais. Tenho expectativa de me divertir bastante e poder ver a corrida da categoria GP1000 bem de perto”, afirma Olimpio Filho, piloto da Kavo Racing Team que compete na Daytona 660 Light, que divide grid com a Daytona 660 Cup.

Na 600 Light, que compete junto à GP600, o piloto Iovandes Natural, da Pioneiro Motonil Motors, também vive a expectativa da estreia no autódromo. “Poder correr onde Ayrton Senna e Michael Schumacher correram pra mim é a realização de um sonho. Estou me adaptando bem à nova categoria, acredito que vou evoluir ainda mais. Espero me adaptar rápido, andar na frente e, quem sabe, subir ao pódio novamente”, projeta.

A programação da etapa inclui treinos livres na quinta-feira (5), treinos classificatórios, superpoles e as primeiras corridas na sexta-feira (6), além das principais corridas no sábado (7). Excepcionalmente nesta etapa, as corridas do Moto1000GP não serão realizadas no domingo devido à indisponibilidade da área de boxes.

