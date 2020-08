Neste fim de semana acontece a versão de motocicletas das 24 Horas de Le Mans, no mítico circuito francês. Por volta da quarta hora de competição, a chuva aumentou bastante, de maneira que várias quedas começaram a acontecer.

Uma delas foi da moto #70 de Grégory Fastré, na entrada da reta principal. Ele foi ao chão e tinha a pretensão de retornar à prova, mas só depois de se lamentar. Acontece que em seguida, a moto #41 de Frédéric Bernon também se aproximava a mais de 100 km/h.

Por poucos centímetros Fastré não foi atingido, o que poderia dar ares trágicos ao evento.

Veja como foi:

"Nós dois tivemos sorte", disse Fastré após acidente com a máquina de Frédéric Bernon.

Top-5: Os acidentes mais importantes da história da Fórmula 1

PODCAST: na guerra de bastidores dos circuitos, qual é o calendário dos sonhos da F1?