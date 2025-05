A etapa do Moto1000GP deste fim de semana em Curvelo foi marcada por um grande susto. Durante a corrida sprint da classe GP1000, a principal do Brasileiro de Motovelocidade, o piloto Joelsu Mitiko se envolveu em um acidente assustador, que causou a interrupção imediata da prova.

A corrida sprint da GP1000 estava em sua primeira volta quando Joelsu foi ejetado de sua moto ao sair de uma curva do Circuito dos Cristais, no interior de Minas. Ao cair da moto, o piloto foi parar no meio da pista. Antes mesmo de ter uma chance de reagir, Mitiko recebeu uma pancada de outra moto direto em seu capacete, com o impacto fazendo a sobreviseira sair voando.

A prova foi imediatamente interrompida, e o atendimento ao piloto foi rápido, já que o safety car ainda estava acompanhando os pilotos ao longo da primeira volta de corrida, como determina o regulamento.

De acordo com a transmissão, Mitiko foi retirado da pista consciente e levado ao centro médico do Autódromo de Curvelo, onde conversou com a equipe médica durante os exames, conseguindo ficar sentado na maca durante o atendimento.

A prova foi retomada após meia hora de paralisação, com vitória de Ramiro Gandola e Theo Manna em segundo.

Mitiko foi encaminhado ao hospital para mais exames, mas uma mensagem enviada pelo chefe de sua equipe aos pilotos afirma que está tudo ok com o paranaense. Um boletim médico deve ser divulgado ainda neste sábado e a nota será atualizada com as últimas informações.

