Dupla do Brasil vence etapa do sul-africano de rali cross country

Bicampeões brasileiros de rali cross country, Marcos Baumgart e Kleber Cincea venceram, no último sábado (2) a etapa final do SACCS (South African Cross Country Series), o Campeonato Sul-Africano de Rali Cross Country. A dupla da X Rally Team, competindo pela Neil Woolridge Motorsports, representante oficial Ford Performance naquele país, foi a melhor da classe T nos 382 quilômetros da Parys 400.

Na sexta-feira, Marcos e Kleber classificaram-se em segundo lugar com a Ford Ranger V8, a apenas dois segundos dos companheiros de equipes e atuais bicampeões Lance Woolridge e Ward Huxtable. A chuva que caiu à noite transformou o trajeto em um verdadeiro banho de lama, sobre o qual os brasileiros foram os mais rápidos para vencerem, pela primeira vez, uma prova em solo sul-africano – com 45 segundos de vantagem sobre Woorldige/Huxtable.

“É um sentimento mágico. Este campeonato é um dos melhores do mundo, e tanto eu quanto o Kleber aprendemos muito correndo aqui. Os eventos são extremamente bem organizados e a equipe NWM é fantástica de se trabalhar. Eles sempre entregam um carro perfeito. Definitivamente, voltaremos a correr aqui no próximo ano”, disse Marcos, que volta ao cockpit da X Rally Ranger para a sétima etapa do Campeonato Brasileiro, o Rota Sudeste, em Lençóis Paulista (SP).