AO VIVO: Veja a corrida 2 da 6ª etapa da Copa HB20 no Velocitta

O Velocitta é o palco da Copa HB20 neste fim de semana. A categoria realiza uma rodada dupla, com quatro corridas ao longo dos próximos dias, e a primeira acontece já nesta sexta-feira.

A Copa HB20 realiza a sexta e sétima etapas da temporada 2022, antes da grande final em dezembro em Interlagos. A sexta etapa acontece na sexta e no sábado, enquanto a sétima está alocada no sábado e no domingo.

Na sexta-feira, foi realizada a primeira corrida da 6ª etapa, que terminou com vitória de Rafael Reis, segurando seu irmão, Leo, até os metros finais.

Já na classe ELITE tivemos vitória de Leo Rufino, que terminou em 9º, seguido de Enzo Gianfratti. Fechando, na SUPER, foi Thaigo Sansana quem se deu melhor, terminando em 17º, à frente de Leandro Parizotto.

Assista a segunda corrida da sexta etapa da Copa HB20, no Velocitta:

