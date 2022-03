Carregar reprodutor de áudio

O primeiro dia de treinos da Copa Shell HB20 foi realizado hoje no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), onde o forte equilíbrio chamou novamente a atenção no grid com 42 carros, como explica Enzo Gianfratti, atual campeão da categoria, na Super – e que, por conta desta conquista, foi promovido para a Elite.

“Foi um dia marcado pelo equilíbrio, com muitos pilotos separados por poucos décimos de segundo. Para amanhã, dá para esperar uma boa classificação, ficando entre os três primeiros, como a gente conseguiu no primeiro treino livre. É importante ficar entre os ponteiros, porque a largada aqui é sempre cheia de confusões e, como nós da Elite largamos no meio do pelotão, temos que ter paciência até fechar a primeira volta para aí sim partir para cima”, diz Gianfratti.

O paulista não participou do treino da tarde por conta de uma quebra. “Infelizmente o semi eixo quebrou e não fizemos o segundo treino, então perdemos valioso tempo de pista. Mas ainda teremos mais sessões amanhã e por isso seguimos bem otimistas de conquistar um pódio aqui em Goiânia”, diz Gianfratti.

As atividades de pista da Copa Shell HB20 seguem amanhã, com a classificação às 11h50 e a primeira prova às 16h05. Já a corrida 2 acontece no domingo (20), às 9h50. A Copa Shell HB20 conta com transmissão pelo canal do YouTube do Motorsport.com.

Programação da Copa Shell HB20 em Goiânia:

Sábado, 19 de março

9h – 4º treino – Grupo único

11h50 – Classificação

16h05 – 1ª prova (25 minutos + 1 volta)



Domingo, 20 de março

9h50 – 2ª prova (25 minutos + 1 volta)

