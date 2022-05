Carregar reprodutor de áudio

Terminou com motivos para celebrar a participação de Ernani Kuhn na terceira etapa da Copa Shell HB20, disputada no Autódromo Velocittà, na região de Mogi Guaçu (SP). O representante do Mato Grosso conquistou pódio de quarto colocado na segunda corrida da etapa e somou pontos importantes logo em sua estreia na categoria ELITE.

“Foi bom demais. Larguei da décima posição e fui ganhando as posições aos poucos, me posicionando na pista e ultrapassando alguns pilotos da PRO. Garanti o pódio na última volta com as ultrapassagens que deram o quarto lugar”, celebrou o piloto.

A próxima agenda de Ernani Kuhn não será na pista. No próximo mês ele se tornará pai e, claro, dedicou o troféu ao filho que vem aí e à esposa.

“O objetivo é dar todo o apoio à Camila, minha esposa, neste momento importante para todos nós. Felizmente, a Copa Shell HB20 tem um intervalo de mais de 60 dias até a próxima etapa e isso vai conciliar bem os momentos importantes”, destacou.

