Raphael Teixeira tem muitos motivos para celebrar a sua primeira corrida na Copa Shell HB20 e o primeiro pódio na temporada. A conquista da terceira colocação foi marcada por uma disputa acirrada com o atual campeão da categoria, Alberto Catucci. A prova de abertura da temporada foi disputada na tarde deste sábado, no Autódromo de Interlagos, e teve as vitórias de Thiago Riberi, na categoria PRO; Marcus Indio, na Elite; e, João Pedro Bortoluzzi, na Super.

“Foram disputas bem intensas e em que precisei defender bem. Estou muito feliz por este início na categoria, com uma boa escalada de pelotão e também com o pódio”, comentou o piloto do estado de Goiás. Para a corrida de domingo, marcada para 10h05 da manhã, Teixeira vai largar da primeira fila do grid, justamente ao lado de Catucci, que, pelos critérios de inversão, fica com a primeira posição.

Gustavo Teixeira

Faltou pouco para Gustavo Teixeira, irmão de Rapha, também conquistar pódio em sua estreia na categoria Elite. Ele chegou a andar na quarta posição, mas acabou sofrendo um toque e caindo para a sexta colocação.

“Estava com um ritmo bom e bastante competitivo. Mas os toques são comuns na disputa. Amanhã será um outro dia e vamos, novamente, acelerar para chegar ao pódio”, afirmou o também piloto goiano. A corrida deste domingo tem transmissão no Motorsport.com.

Resultado Corrida 1 - Categoria PRO

1º - Thiago Riberi

2º - Rafael Reis

3º - Raphael Teixeira

4º - Alberto Catucci

5º - Leonardo Reis

6º - Bruno Testa

7º - Luis Sena Junior

8º - Rodrigo Barone

9º - Dudu Fuentes

10º - Chris Bornemann

11º - Juca Lisboa

12º - Daniel Nino

Resultado Corrida 1 – Categoria Elite

1º - Marcus Indio

2º - Edgar Colamarino

3º - Francisco Meirelles

4º - Pedro Perdoncini

5º - Bruno Pierozan

6º - Gustavo Teixeira

7º - Diego Valini

8º - Leo Rufino

9º - Marcelo Zebra

10º - Thaline Chicoski

11º - Enzo Gianfratti

