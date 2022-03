Carregar reprodutor de áudio

A segunda e última corrida da Copa HB20 em Goiânia, na segunda etapa de 2022, foi espetacular. Com só 14 milésimos de vantagem para Beto Cavaleiro, Luiz Sena Júnior venceu a prova deste domingo na classe Pro e pôde celebrar no topo do pódio em pleno Autódromo Ayrton Senna.

Na divisão Elite, a intermediária, quem faturou o triunfo foi Marcus Índio, que venceu Leo Rufino por somente dois décimos em mais uma chegada apertadíssima da categoria, uma das mais consolidadas do automobilismo brasileiro.

Na classe Super, a mais 'democrática' da Copa Shell HB20, a diferença também foi mínima: com margem de vitória de só 40 milésimos, João Bortoluzzi bateu Thiago Lopes para reeditar a glória conquistada na primeira corrida do fim de semana, disputada na tarde de sábado.

Pódios

Na Pro, além de Sena Júnior e Cavaleiro, completaram o top 5, na ordem, Bruno Testa, Raphael Teixeira e Fernando Júnior. Já na Elite, além de Índio e Rufino, fecharam os cinco primeiros, na ordem, Lucas Bornemann, Gustavo Teixeira e Bruno Pierozan.

Na divisão Super, além de Bortoluzzi e Lopes, foram ao pódio, na ordem, Leo Martins, Agostinho Ardito e Thiago Sansana. Todas as corridas da Copa Shell HB20 você acompanha no YouTube do Motorsport.com. Abaixo, você confere como foi a segunda prova da etapa de Goiânia.

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - TELEMETRIA: Rico Penteado fala de pré-temporada e favoritos no Bahrein

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: