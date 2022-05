Copa HB20: Subida de categoria e pista nova desafiam Ernani Kuhn

Carregar reprodutor de áudio

Após quase dois meses de intervalo, a Copa HB20 volta a acelerar no próximo final de semana com as disputas da terceira etapa. Desta vez, o palco para as corridas será o Autódromo Velocitta, na região de Mogi Guaçu (SP), um dos novos desafios que Ernani Kuhn irá enfrentar.

O segundo desafio será a troca de categoria. Após conquistar pódio, P3, na estreia em Goiânia pela categoria Super, ele decidiu subir para a categoria Elite e espera repetir o bom resultado em uma pista que é novidade para ele.

“Estou bastante animado para esta corrida e me preparando bastante. Ampliei o foco na preparação física e na experiência com simulador para tentar acelerar o processo de adaptação à pista. Acredito que na Elite os pegas serão mais intensos”, analisou.

Antes da tomada de tempo serão três treinos livres para que Ernani possa ‘pegar as manhas’ do traçado. “Sei que é um traçado consideravelmente técnico e com trechos de subidas e descidas que merecem atenção, tanto na guiada, quanto na preservação do equipamento. E as curvas também parecem ter alguns segredos que pretendo desvendar o mais rápido possível”, comentou o competidor cuiabano.

Programação 3ª Etapa – Copa Shell HB20

Sábado – 14/05

08h45-09h10 – Treino Livre 4

11h55 – Treino Classificatório

15h45 – Corrida 1

Domingo – 15/05

16h15 – Corrida 2

