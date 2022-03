Carregar reprodutor de áudio

A primeira fila de cada um dos grids da Copa Shell HB20 contará com um carro da equipe Brabus Racing. Com sede em Goiânia, o time mostrou que vem forte para as corridas do fim de semana em busca de mais pódios. Os quatro pilotos do time confirmaram posição de larga entre os primeiros de suas categorias.

Na categoria PRO, Rapha Teixeira confirmou P2, a menos de 0s3 do pole Leonardo Reis.

“O primeiro objetivo foi alcançado, que é largar na primeira fila. Na corrida vamos pra cimma, porque as disputas serão intensas”, declarou Rapha.

O aniversariante do sábado, Gustavo Teixeira, também largará em P2 na categoria ELITE, que teve Francisco Meireles como o pole position.

“O nível está muito pegado. Largar na frente do pelotão é muito bom e ajuda a formar a estratégia para a corrida. Meu pensamento é concluir a prova e buscar a vitória como presente de aniversário”, avisa o piloto.

Os estreantes Gustavo Anjos e Ernani Kuhn asseguraram P2 e P3 na categoria SUPER separados por apenas 0s033. “É um bom começo. Estamos rápidos em todos os treinos e no classificatório conseguimos confirmar isso. O resultado me motiva ainda mais para buscar um pódio logo na estreia”, afirma Kuhn.

