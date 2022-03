Carregar reprodutor de áudio

Os pilotos da Copa Shell HB20 voltam a se reunir para a continuidade da temporada 2022. Entre os dias 18 e 20 de março, em Goiânia (GO), os pilotos dos 43 carros da categoria vão acelerar em três dias de atividade de pista. Após a primeira etapa, disputada em fevereiro em Interlagos (SP), três pilotos vão brigar para manter a liderança da temporada: Thiago Riberi lidera a classe Pro com 37 pontos, João Pedro Bordin é o líder da HB20 Super com 39 pontos e Edgar Colamarino tem 38 pontos na Elite.

A etapa do Centro-Oeste é a segunda de uma temporada que tem oito previstas. Além de Goiânia, a Copa Shell HB20 vai passar pelo Velocitta (SP) em maio e outubro, novamente por Interlagos em julho e Rio Grande do Sul em setembro. Os eventos da Copa acontecem junto com a Stock Car Pro Series.

Na segunda etapa, os competidores terão quatro sessões de treinos livres, sendo três na sexta-feira (18) e um no sábado (19), que também recebe a classificação e a primeira corrida do fim de semana. O domingo (20) recebe a segunda e última corrida do fim de semana.

Como de costume, as disputas pelo circuito de 3.855 metros e 12 curvas (oito para a esquerda e quatro para a esquerda), são sempre bastante intensas pelas características do traçado goiano. A sexta-feira (18) e a manhã do sábado (19) está reservada para os treinos livres; ao final da manhã de sábado, às 11h50, os carros vão para a pista para a classificação de definição do grid e a primeira corrida tem largada às 16h05. No domingo (20) a segunda prova começa às 9h50. As provas têm transmissão pelo YouTube do Motorsport.com ao vivo.

Programação em Goiânia

Sexta-feira, 18 de março

9h – Stock Series – Shakedown

9h25 – Stock Car Pro Series – Shakedown

9h50 – Copa HB20 – 1º treino – Grupo único

10h30 – Stock Series – 1º treino – Grupo único

11h15 – Stock Car Pro Series – Treino dos Rookies

13h05 – Copa HB20 – 2º treino – Grupo único

13h45 – Stock Car Pro Series – 1º treino, 1º Grupo

14h25 – Stock Car Pro Series – 1º treino, 2º Grupo

15h10 – Stock Series – 2º treino – Grupo único

15h55 – Copa HB20 – 3º treino – Duplas

Sábado, 19 de março

9h – Copa HB20 – 4º treino – Grupo único

9h40 – Stock Series – 3º treino – Grupo único

10h25 – Stock Car Pro Series – 2º treino, 1º Grupo

11h05 – Stock Car Pro Series – 2º treino, 2º Grupo

11h50 – Copa HB20 – Classificação

13h55 – Stock Series – Classificação

14h30 – Stock Car Pro Series – Classificação

16h05 – Copa HB20 – 1ª prova (25 minutos + 1 volta)

17h28 – Stock Series – 1ª prova (30 minutos + 1 volta)

Domingo, 20 de março

9h50 – Copa HB20 – 2ª prova (25 minutos + 1 volta)

12h15 – Stock Series – 2ª prova (30 minutos + 1 volta)

15h10 – Stock Car Pro Series – Corrida 01 (30 minutos + 1 volta)

15h37 – Stock Car Pro Series – Corrida 02 (30 minutos + 1 volta)

Classificação do campeonato:

Pro

Thiago Riberi, 37 pontos Rafael Reis Beto Cavaleiro, 36 Leonardo Reis, 34 Luiz Eduardo Lee Fuentes Fernando Júnior, 26 Alberto Cattucci, 23 Luiz Sérgio Sena de Vargas Júnior, 19 Daniel Marques Nino, 17 Raphael Teixeira, 16 Christiano Bonermann, 13 Amauri Lisboa Júnior, 11 Bruno Camargo Testa, 10 Rodrigo Tadeu Barros, 8 Thiago Braz Tambasco, 8 Bernardo Eliazar, 8 Diego Rodrigo Augusto, 3 Humberto Guerra, 0

HB20 Super

João Pedro Bordin, 39 pontos Leonardo Martins Moraes, 36 Ivo Zamgirolami, 28 Agostinho Ardito, 25 Vito Ardito, 25 Thiago Henrique, 22 Augusto Canabarro de Freitas, 22 Thiago Wilson Rizzo, 19 Vinicius Bortolozo Proença Rosa, 19 Gustavo Borotolozo, 19 Roberto Possas, 17 Silvio Cesar Gaspar, 15 Thiago Vinicius Rodrigues Lopes, 14 Eduardo Doriguel, 13 Luiz Henrique, 13 Carolina Nunes, 9 Leando Parizotto, 5 Thiago Sansana, 0 Diego Alexander Peroni Gaudard, 0 Sandro Mendes de Siqueira, 0

Elite

Edgar Colamarino, 38 pontos Francisco Maldi, 32 Marcus Vinicius Crestana Tolentino, 31 Diego Vallini, 24 Lucas Bornemann, 23 Bruno Pierozan, 23 Romulo Lazzari Molinari, 19 Pedro Pedroncini, 19 Enzo Wenceslau, 16 Leonardo Rufino, 16 Gustavo Cordeiro, 12 Marcelo Ackel Pinto, 8 Thaline Chicoski, 6