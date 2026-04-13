Copa Truck: Desclassificações provocam mudanças de impacto nos resultados da segunda etapa

A vistoria de todos os caminhões da Copa Truck, procedimento obrigatório feito pelos comissários técnicos da CBA ao término de cada etapa, detectou algumas irregularidades e provocou mudanças importantes nos resultados das duas corridas disputadas no último domingo em Santa Cruz do Sul (RS).

As duas classes que formam o grid, Super Truck Pro e Super Truck Elite, foram impactadas por uma série de desclassificações técnicas, provocando, entre outras alterações, a troca dos dois vencedores da Elite (promovendo duas vitórias inéditas como consequência) e um chacoalhão em ambas as pontuações.

FOGAÇA E GIAFFONE DESCLASSIFICADOS NA PRO

A vistoria pós-corrida feita pela CBA em Santa Cruz do Sul por conta da segunda etapa da temporada provocou mudanças importantes na Super Truck Pro.

Felipe Giaffone disputou a etapa com pneus dianteiros não lacrados, o que é proibido pelo regulamento e a punição é justamente a exclusão do seu P2 na corrida 1. Fabinho Fogaça também levou um DSQ da etapa e perdeu seu terceiro lugar na corrida 2 por estar abaixo do peso mínimo (4.876 kg, enquanto o mínimo é de 4.950 kg).

MOSCATO E BALA SÃO OS NOVOS VENCEDORES NA ELITE

Vencedores na pista, Nicolas Giaffone (corrida 1) e Ricardo Alvarez (corrida 2), além de Vinícius Palma, correram com pneus dianteiros não lacrados, o que é proibido pelo regulamento. Por conta disso, os três foram desclassificados de ambas as provas.

Além deles, Maurício Arias também foi excluído da etapa por estar abaixo do peso mínimo (4.916 kg, enquanto o mínimo é de 4.950 kg), perdendo o P3 na prova 1.

E isso é muito importante para o campeonato, pois cada piloto pode descartar seus dois piores resultados - só que as desclassificações não podem ser incluídas nesta conta.



PONTUAÇÃO GANHA NOVOS LÍDERES NAS DUAS CLASSES

Com a vitória na corrida 1 e um segundo lugar na 2, o bicampeão Beto Monteiro está de volta ao topo na Copa Truck. São 59 pontos contra 52 de Danilo Dirani, 49 de Raphael Abbate e 46 de Pedro Perdoncini. Felipe Giaffone, que chegou ao Sul como líder, agora é o quinto.

No seu melhor início de temporada na Copa Truck, Maicon Roncen lidera pela primeira vez a pontuação da Super Truck Elite e de forma bastante robusta. São nove pontos de vantagem para Jô Dias e 18 à frente de Juca Bala, o terceiro colocado. Nicolas Giaffone, que chegou ao Sul como líder, agora é o quarto.

Entre as marcas, a Mercedes-Benz é a nova líder após duas etapas com 127 pontos, contra 123 da Iveco e 122 da Volkswagen. A próxima etapa está marcada para os dias 2 e 3 de maio em Cascavel (PR).

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