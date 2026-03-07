Copa Truck: Imparável em Campo Grande, Leandro Totti crava primeira pole do ano
"Marvado" consolidou o favoritismo exibido desde a abertura dos trabalhos no Mato Grosso do Sul e vai largar na frente neste domingo, seguido por Felipe Giaffone e Pedro Perdoncini
O dono do maior número de poles na temporada passada vai abrir 2026 na frente na Copa Truck Be8 BeVant neste domingo. Inspiradíssimo em todo o fim de semana inaugural do campeonato, no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande (MS), Leandro Totti consolidou o favoritismo depois de dominar todas as atividades na pista de 3.533 metros e confirmou a conquista da pole position neste sábado (7) na ‘Cidade Morena’.
O ‘Marvado’ fez valer o apelido e não deu chances aos adversários. Dominante em todos os segmentos da classificação, o piloto da Vannucci Racing virou 1min48s452 em sua melhor volta a bordo do Iveco S-Way #73. A diferença para o segundo colocado, o atual campeão, Felipe Giaffone, impressiona: 0s999, quase um segundo à frente.
O piloto da R9 Competições colocou o bruto Volkswagen Meteor #4 na primeira fila e será seguido por um dos destaques do fim de semana: Pedro Perdoncini, que estreia na categoria PRO depois de conquistar o título da Elite em 2025. O paranaense de Campo Mourão, que debuta com a Full Time Sports Truck — uma das novidades em termos de equipe na competição —, vai largar neste domingo lado a lado com Bia Figueiredo, que em 2026 acelera o Iveco da Dakar Motorsport. Paulo Salustiano, um dos novos companheiros de equipe de Perdoncini na Full Time, concluiu a relação dos cinco primeiros colocados.
Além das muitas mudanças proporcionadas pela ‘dança das cadeiras’ e da vinda das equipes Full Time e Cavaleiro Sports, outra grande novidade para maior categoria de caminhões do mundo na temporada 2026 é o biocombustível Be8 BeVant, fornecido pela Be8, nova parceira e dona dos naming rights da competição. De tecnologia brasileira e produzida em solo nacional, a inovação elimina 99% dos gases de efeito estufa, consolidando-se como uma alternativa inédita e eficaz para a descarbonização do transporte pesado e urbano.
‘Fora da curva’, Totti brilha com pole no MS
Imparável, o ‘Marvado’ Leandro Totti deixou claro que a força apresentada nos treinos livres não foi mero acaso. O piloto da Vannucci Racing cravou um ‘temporal’ na sua melhor tentativa de volta rápida na primeira parte da classificação: 1min48s452.
Totti desbancou Beto Monteiro, o segundo mais rápido, seguido pelo companheiro de equipe, Felipe Giaffone, enquanto Paulo Salustiano e Bia Figueiredo fecharam a relação dos cinco primeiros. Em sua estreia na PRO, o campeão da Elite, Pedro Perdoncini, passou ao Top Qualifying em sexto lugar e também entrou para a definição do grid de largada, assim como Fabio Fogaça e André Marques.
A fase final da classificação somente confirmou a condição de favorito para Leandro Totti. Com outra volta arrasadora, o paranaense registrou 1min48s911 e superou o tetracampeão Felipe Giaffone em quase um segundo (exatos 0s999) para abrir a temporada 2026 na pole position.
Destaque também para Pedro Perdoncini, em jornada marcante na sua estreia na PRO, com a terceira posição, a apenas quatro milésimos do tempo anotado por Giaffone. Bia Figueiredo assegurou a quarta posição na sua estreia com o bruto Iveco da Dakar Motorsport e Paulo Salustiano terminou em quinto no debute pela Full Time Sports Truck na categoria, logo à frente de Fabio Fogaça.
“O caminhão é realmente incrível! Você vê o trabalho da nossa equipe. Mantivemos o caminhão do ano passado. Só posso parabenizar à Iveco, à Vannucci Racing. Vamos brigar forte esse ano, com cabeça, começando bem o ano, já com uma boa vantagem, o que sempre ajuda muito”, comemorou o ‘Marvado’, dono de cinco poles no ano passado e que abre a temporada 2026 novamente puxando a fila do grid da maior categoria de caminhões do automobilismo mundial.
Super Truck PRO, grid de largada
1º - Leandro Totti (Vannucci Racing/Iveco), 1min48s911
2º - Felipe Giaffone (R9 Competições/Volkswagen), 1min49s910
3º - Pedro Perdoncini (Full Time/Mercedes-Benz), 1min49s914
4º - Bia Figueiredo (Iveco Dakar Motorsport/Iveco), 1min50s509
5º - Paulo Salustiano (Full Time/Mercedes-Benz), 1min50s525
6º - Fabio Fogaça (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), 1min50s876
7º - André Marques (Full Time/Mercedes-Benz), 1min51s756
8º - Beto Monteiro (R9 Competições/Volkswagen), excluído
9º - Danilo Dirani (Iveco Usual Racing/Iveco), 1min51s041
10º - Danilo Alamini (R9 Competições/Volkswagen), 1min51s073
11º - Raphael Abbate (Iveco Usual Racing/Iveco), 1min51s565
12º - Luiz Lopes (PP Motorsport/Mercedes-Benz), 1min51s877
13º - Thiago Rizzo (R9 Competições/Volkswagen), 1min51s993
14º - Evandro Camargo (Tiger Team/Mercedes-Benz), 1min52s168
15º - Felipe Tozzo (Full Time/Mercedes-Benz), excluído
16º - Pedro Paulo Fernandes (PP Motorsport/Mercedes-Benz), excluído
17º - Adalberto Jardim (PP Motorsport/Mercedes-Benz), excluído
18º - Jaidson Zini (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), excluído
19º - Arthur Scherer (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), excluído
20º - Wellington Cirino (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), sem tempo
