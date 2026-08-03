Copa Truck: Leandro Totti e Danilo Dirani vencem em Cuiabá
A Iveco foi a protagonista ao conquistar os dois triunfos em jogo na histórica primeira etapa totalmente noturna da categoria, que estreou em solo mato-grossense
Leandro Totti está mais líder do que nunca e abriu 31 pontos de vantagem
Foto de: Duda Bairros
A Copa Truck viveu mais um momento especial na sua trajetória no último sábado (1º) à noite em Cuiabá. No novo e iluminado Autódromo Internacional de Mato Grosso, a maior categoria de caminhões do mundo desbravou mais um horizonte e acelerou com duas corridas emocionantes no traçado de 4.450 metros. Com grande público espalhado nas arquibancadas e nos camarotes, a etapa noturna teve três grandes nomes: entre os pilotos, Leandro Totti e Danilo Dirani, os vencedores das corridas 1 e 2 da rodada, respectivamente. Entre as marcas, a Iveco foi a força dominante de todo o fim de semana.
Para Totti, a vitória em Cuiabá tem vários sentidos. Primeiro, como um alento para a patrocinadora da equipe, que recentemente sofreu com um incêndio que destruiu a sede da empresa em São Paulo. Depois, porque representou a redenção na esteira da punição sofrida horas depois de perder a pole position, na sexta-feira, por violação do regime de parque fechado. Dono do primeiro Troféu Produtividade Máxima Atto Sementes, destinado ao maior pontuador do fim de semana, Totti chegou a seis vitórias na temporada, cinco consecutivas, e disparou na liderança do campeonato.
Dirani também teve motivos para sorrir nesta noite. Depois de herdar a pole após punição a Totti, o paulista da Usual Racing lutou muito na primeira prova e se viu às voltas com uma punição de 20s por emissões, o que o fez cair de segundo para sétimo. Mas, na Corrida 2, Dirani deu a volta por cima e venceu pela primeira vez na temporada.
Totti: Redenção e Vitória
A primeira prova da história da Copa Truck em Cuiabá foi bastante animada desde a largada. Pole position, Dirani aproveitou o forte ritmo do seu Iveco e abriu vantagem na frente. No começo, o paulista foi seguido de perto por Bia Figueiredo, mas a dona do #111 enfrentou problemas e perdeu posições. Em contrapartida, Totti escalou o pelotão e travou grande duelo com Pedro Perdoncini até assumir o terceiro lugar, só atrás de Dirani e Paulo Salustiano.
Bia foi aguerrida e lutou até que o problema em seu caminhão encerrasse sua participação em Cuiabá, o que provocou o acionamento do safety truck. Minutos depois, durante a relargada, foi Salustiano quem ficou pelo caminho, de modo que Totti passou a pressionar Dirani na briga pela vitória. Mais atrás, outra bela disputa, entre Raphael Abbate e Beto Monteiro, valendo o quarto lugar.
As voltas finais entregaram um Totti imparável ao superar Dirani e assumir o primeiro lugar em Cuiabá. O paulista da Usual Racing não desistiu e seguiu próximo, mas prevaleceu a melhor performance do Iveco S-Way #73 da Vannucci Racing, que levou o ‘Marvado’ à sexta vitória na temporada. Para Dirani, restou uma amarga punição de 20s por emissões, cenário que conduziu Perdoncini à segunda posição, enquanto Abbate foi o terceiro, completando o pódio. Felipe Tozzo foi o quarto, seguido na pista por Danilo Alamini e Wellington Cirino. Dirani ainda salvou um sétimo lugar, enquanto Felipe Giaffone saiu de 15º para cruzar a linha de chegada em oitavo.
Dirani fecha noite no topo
A inversão dos oito primeiros da Corrida 1 colocou campeão e vice na primeira fila em Cuiabá. Giaffone largou lado a lado com Dirani, ao passo que Totti partiu da oitava colocação. Mas o desempenho do Iveco falou mais alto e, ainda no início da disputa, Danilo tomou a liderança. O tetracampeão caiu para quarto depois de ter sido ultrapassado também por Danilo Alamini e um inspirado Totti.
O safety truck voltou a ser acionado, desta vez em razão da posição do caminhão de Arthur Scherer após o piloto do Mercedes-Benz #116 abandonar a prova. Dirani se segurou na frente depois da relargada, com boa vantagem para Alamini e Totti, que vinham em segundo e terceiro. Em contrapartida, Giaffone enfrentou uma quebra e deixou a prova.
Totti tirou todo proveito do desempenho do seu Iveco e subiu mais uma posição na corrida ao deixar Alamini para trás e assumir a segunda posição. O ‘Marvado’ só não conseguiu alcançar Dirani, que fechou os embalos de sábado à noite com vitória na Copa Truck em Cuiabá. Fabio Fogaça, de volta para acelerar com sua própria equipe, a Anchieta Racing, foi o quarto, e Perdoncini terminou em quinto.
Pouco depois do desfecho da etapa, os comissários desportivos anunciaram a desclassificação de Alamini após inspeção técnica que detectou seu caminhão 14 kg acima do peso mínimo regulamentar (4.950 kg). A punição fez o catarinense perder o quinto lugar na Corrida 1 e o top três na segunda prova em Cuiabá.
Copa Truck - Temporada 2026
Etapa 5, Cuiabá (MT), Autódromo Internacional de Mato Grosso
Super Truck PRO
Corrida 1, resultado final
1º - Leandro Totti (Vannucci Racing/Iveco), 11 voltas em 29min06s284
2º - Pedro Perdoncini (Full Time/Mercedes-Benz), a 2s686
3º - Raphael Abbate (Iveco Usual Racing/Iveco), a 4s111
4º - Felipe Tozzo (Full Time/Mercedes-Benz), a 4s552
5º - Wellington Cirino (D+ Motorsport/Mercedes-Benz), a 16s163
6º - Danilo Dirani (Iveco Usual Racing/Iveco), a 21s429
7º - Felipe Giaffone (R9 Competições/Volkswagen), a 24s935
8º - Beto Monteiro (R9 Competições/Volkswagen), a 35s832
9º - Evandro Camargo (Tiger Team/Mercedes-Benz), a 37s424
10º - Alberto Cattucci (Tiger Team Race/Volvo), a 43s277
11º - Débora Rodrigues (D+ Motorsport/Mercedes-Benz), a 44s516
12º - Fabio Fogaça (Anchieta Racing/Mercedes-Benz), a 44s729
13º - Jaidson Zini (D+ Motorsport/Mercedes-Benz), a 46s892
14º - Thiago Rizzo (R9 Competições/Volkswagen), a 52s865
15º - Adalberto Jardim (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 1min38s349
16º - Arthur Scherer (D+ Motorsport/Mercedes-Benz), a 3 voltas
Não completaram
Paulo Salustiano (Full Time/Mercedes-Benz), a 5 voltas
Bia Figueiredo (Iveco Dakar Motorsport/Iveco), a 8 voltas
Excluído
Danilo Alamini (R9 Competições/Volkswagen)
Corrida 2, resultado final
1º - Danilo Dirani (Iveco Usual Racing/Iveco), 8 voltas em 23min43s906
2º - Leandro Totti (Vannucci Racing/Iveco), a 3s460
3º - Fabio Fogaça (Anchieta Racing/Mercedes-Benz), a 14s033
4º - Pedro Perdoncini (Full Time/Mercedes-Benz), a 14s388
5º - Raphael Abbate (Iveco Usual Racing/Iveco), a 14s913
6º - Wellington Cirino (D+ Motorsport/Mercedes-Benz), a 16s719
7º - Felipe Tozzo (Full Time/Mercedes-Benz), a 19s502
8º - Jaidson Zini (D+ Motorsport/Mercedes-Benz), a 22s804
9º - Alberto Cattucci (Tiger Team Race/Volvo), a 32s503
10º - Débora Rodrigues (D+ Motorsport/Mercedes-Benz), a 42s239
11º - Evandro Camargo (Tiger Team/Mercedes-Benz), a 51s484
Não completaram
Felipe Giaffone (R9 Competições/Volkswagen), a 5 voltas
Adalberto Jardim (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 8 voltas
Beto Monteiro (R9 Competições/Volkswagen), a 8 voltas
Thiago Rizzo (R9 Competições/Volkswagen), a 8 voltas
Arthur Scherer (D+ Motorsport/Mercedes-Benz), a 8 voltas
Paulo Salustiano (Full Time/Mercedes-Benz), a 8 voltas
Bia Figueiredo (Iveco Dakar Motorsport/Iveco), a 8 voltas
Excluído
Danilo Alamini (R9 Competições/Volkswagen)
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