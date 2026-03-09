Copa Truck: Leandro Totti e Felipe Giaffone vencem em domingo de grandes duelos em Campo Grande

A Copa Truck Be8 BeVant entregou muita emoção no desfecho da etapa que abriu a temporada 2026. O Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, foi palco das vitórias de Leandro Totti (Vannucci Racing) e Felipe Giaffone (R9 Competições) neste domingo (8 de março), que consagrou no topo do pódio as marcas Iveco e Volkswagen.

Na primeira prova, o ‘Marvado’ consolidou a performance notável do fim de semana para abrir o ano no topo do pódio. Mas o protagonista do dia foi o tetracampeão Giaffone, que foi segundo lugar na Corrida 1 e levou a melhor em duelo incrível com o experiente Adalberto Jardim na prova derradeira da rodada para vencer e logo de cara assumir a liderança da tabela de pontos na PRO.

A maior categoria de caminhões do mundo traz uma grande novidade para a temporada 2026 é o biocombustível Be8 BeVant, fornecido pela Be8, nova parceira e dona dos naming rights da competição. De tecnologia brasileira e produzida em solo nacional, a inovação elimina 99% dos gases de efeito estufa, consolidando-se como uma alternativa inédita e eficaz para a descarbonização do transporte pesado e urbano.

Corrida 1: Totti de ponta a ponta

Antes mesmo da largada, o cenário climático trouxe um quê de incerteza e aumentou a imprevisibilidade para a etapa em razão da chuva que começou a dar as caras na região do autódromo, no momento em que os caminhões já estavam alinhados no grid.

No fim das contas, a chuva ficou somente na ameaça e apareceu com força durante a cerimônia de premiação no pódio. Antes, quem só faltou fazer chover na pista foi Leandro Totti, que liderou de ponta a ponta e ainda cravou a melhor volta antes de confirmar uma vitória soberana na abertura da temporada ao controlar uma prova que foi bastante agitada do segundo lugar para trás. Giaffone se segurou da pressão imposta por Paulo Salustiano e terminou em segundo, à frente do piloto da Full Time Sports Truck, novidade no grid para 2026.

Na sua estreia correndo na PRO, Pedro Perdoncini reeditou duelo travado nos tempos de Elite com a ex-companheira de equipe Bia Figueiredo e concluiu a disputa em quarto, logo à frente da nova pilota da Iveco Dakar Motorsport no Dia Internacional da Mulher. Em performance de destaque, Danilo Alamini foi o sexto depois de levar a melhor em batalha com Danilo Dirani. Felipe Tozzo foi o sétimo e Adalberto Jardim, o oitavo. De casa nova, agora na PP Motorsport, o veterano assegurou o primeiro lugar no grid da Corrida 2 com a inversão dos oito primeiros.

Corrida 2: susto e duelos espetaculares

Tradicionalmente a corrida mais agitada da etapa, a segunda prova em Campo Grande começou com um acidente impressionante ainda na largada e que envolveu Tozzo, Alamini, o vencedor de minutos atrás, Leandro Totti, e Salustiano, que capotou. Todos escaparam ilesos e saíram dos seus caminhões pelos próprios meios, provando a segurança dos brutos da Copa Truck Be8 BeVant.

Antes da sinalização da bandeira amarela e da intervenção do safety-truck, Adalberto Jardim assumiu a ponta, com Perdoncini em segundo e Giaffone em terceiro. A direção de prova retomou a disputa com bandeira verde quando restavam cerca de sete minutos para seu complemento no tempo regulamentar.

Giaffone arrancou na relargada, deixou Perdoncini para trás e partiu pra cima de Adalberto nas voltas finais da corrida, enquanto o campeão da Elite vinha no encalço dos dois. Mais atrás, uma grande disputa a três envolveu os companheiros de equipe Danilo Dirani e Raphael Abbate e o bicampeão Beto Monteiro.

O duelo entre dois dos nomes mais experientes do grid durou até a volta final. Em batalha espetacular, o tetracampeão fez a ultrapassagem e partiu para a vitória, iniciando em grande estilo sua caminhada na temporada 2026. Jardim terminou em segundo, à frente de Pedro Perdoncini, Beto Monteiro e Danilo Dirani.

Como ficou o campeonato

Com um segundo lugar na primeira prova e a vitória na disputa complementar deste domingo, Giaffone assumiu a liderança do campeonato e soma agora 40 pontos, contra 30 de um dos estreantes da PRO em 2026, Pedro Perdoncini. Adalberto Jardim ocupa a terceira colocação, com 28 tentos, seguido por Leandro Totti, que marcou um ponto pela pole e 24 pela vitória na Corrida 1.

Raphael Abbate e Luiz Lopes somam os mesmos 20 pontos. Paulo Salustiano aparece empatado com Beto Monteiro e Danilo Dirani, os três com 18 tentos, e Evandro Camargo fecha a relação dos dez melhores posicionados, com 17.

A Copa Truck Be8 BeVant volta a colocar os seus brutos na pista em pouco mais de um mês, no fim de semana de 10 a 12 de abril, no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul.

Etapa 1, Campo Grande (MS), Autódromo Internacional Orlando Moura

Super Truck PRO

Corrida 1, Resultado final

1º - Leandro Totti (Vannucci Racing/Iveco), 13 voltas em 28min09s204

2º - Felipe Giaffone (R9 Competições/Volkswagen), a 6s359

3º - Paulo Salustiano (Full Time/Mercedes-Benz), a 6s909

4º - Pedro Perdoncini (Full Time/Mercedes-Benz), a 10s359

5º - Bia Figueiredo (Iveco Dakar Motorsport/Iveco), a 11s272

6º - Danilo Alamini (R9 Competições/Volkswagen), a 18s430

7º - Felipe Tozzo (Full Time/Mercedes-Benz), a 25s201

8º - Adalberto Jardim (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 26s958

9º - Luiz Lopes (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 32s263

10º - Raphael Abbate (Iveco Usual Racing/Iveco), a 32s956

11º - Evandro Camargo (Tiger Team/Mercedes-Benz), a 38s157

12º - Pedro Paulo Fernandes (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 44s238

13º - Danilo Dirani (Iveco Usual Racing/Iveco), a 54s807

14º - Beto Monteiro (R9 Competições/Volkswagen), a 1 volta

15º - Wellington Cirino (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 2 voltas

16º - André Marques (Full Time/Mercedes-Benz), a 4 voltas

17º - Thiago Rizzo (R9 Competições/Volkswagen), a 4 voltas

18º - Arthur Scherer (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 4 voltas

Corrida 2, Resultado final

1º - Felipe Giaffone (R9 Competições/Volkswagen), 8 voltas em 22min13s418

2º - Adalberto Jardim (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 0s397

3º - Pedro Perdoncini (Full Time/Mercedes-Benz), a 2s834

4º - Beto Monteiro (R9 Competições/Volkswagen), a 3s054

5º - Danilo Dirani (Iveco Usual Racing/Iveco), a 4s895

6º - Raphael Abbate (Iveco Usual Racing/Iveco), a 7s501

7º - Luiz Lopes (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 11s295

8º - Evandro Camargo (Tiger Team/Mercedes-Benz), a 12s270

9º - Pedro Paulo Fernandes (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 12s718

10º - Wellington Cirino (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 21s190

11º - Arthur Scherer (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 37s325

12º - Fabio Fogaça (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 37s326

Classificação do campeonato*

1º Felipe Giaffone, 40 pontos

2º Pedro Perdoncini, 30

3º Adalberto Jardim , 28

4º Leandro Totti , 25

5º Raphael Abbate, 20

6º Luiz Lopes, 20

7º Paulo Salustiano, 18

8º Beto Monteiro, 18

9º Danilo Dirani , 18

10º Evandro Camargo, 17

11º Bia Figueiredo , 15

12º Pedro Paulo Fernandes, 15

13º Danilo Alamini, 14

14º Felipe Tozzo, 13

15º Wellington Cirino , 11

16º Arthur Scherer, 5

17º Fabio Fogaça, 0

18º André Marques, 0

19º Thiago Rizzo, 0

20º Jaidson Zini, 0

*pontuação extraoficial

