Leandro Totti entra para a história como primeiro campeão por antecipação na Copa Truck
Conhecido como "Marvado", o paranaense chegou às corridas de caminhões após um episódio inesperado, tornou-se referência no automobilismo brasileiro e alcançou feito inédito na categoria dos "brutos"
Leando Totti
Foto de: Duda Bairros
“O título mais importante da minha carreira”. É assim que Leandro Totti define o tamanho do feito que acabou de atingir. Neste domingo, 1º de novembro, o piloto de 49 anos nascido em Ibiporã, no norte do Paraná, conquistou o título da Copa Truck Be8 BeVant pela primeira vez na carreira. A conquista foi confirmada durante a inédita passagem da maior categoria de caminhões do mundo pelo novo Autódromo Internacional de Chapecó, em Santa Catarina, onde Totti venceu de ponta a ponta a primeira prova da oitava e penúltima etapa da temporada, disputada no começo desta tarde.
É a primeira vez, em dez temporadas, que a Copa Truck coroa seu campeão com uma etapa de antecipação. Da mesma forma, foi a primeira vez que a Iveco levou um piloto ao título na categoria, assim como a Vannucci Racing, equipe liderada por Totti desde 2023.
A singular façanha de Leandro é o reflexo de uma campanha dominante a bordo do Iveco S-Way #73. Antes da chegada a Chapecó, o paranaense tinha oito vitórias em 14 corridas disputadas, além de ter marcado a pole position em três das sete etapas até então. Com vantagem de 63 pontos para Raphael Abbate antes da oitava e penúltima rodada do calendário, Totti chegou a Santa Catarina com possibilidades reais de liquidar a fatura, o que foi confirmado ao longo desta tarde.
Fruto de muito trabalho e desenvolvimento constante, o título consagra a trajetória de um apaixonado pelos caminhões, conhecido por colocar a mão na massa e participar diretamente de cada etapa da preparação dos seus ‘brutos’.
“Com certeza, é o título mais importante. Há muitos anos estamos brigando por isso. Meu primeiro título na Copa Truck, o primeiro da Vannucci Racing, uma equipe que tem somente três anos, e também o primeiro da Iveco. Também temos o apoio da Dakar Motorsport, do Carlos Paraguai, que batalhou muito por essa conquista, que é histórica para todos nós. Trabalhamos muito, não paramos um dia sequer, e nos dedicamos muito para alcançar esse grande objetivo”, declarou o novo campeão.
Paixão pelos ‘brutos’
Filho de Rita e Nivaldo e nascido em 30 de março de 1977, Leandro Totti tem uma carreira de mais de 20 anos nos caminhões. Mas, como a maioria dos pilotos, iniciou sua trajetória nas pistas no kart, quando tinha sete anos (em 1984). Por conta de poucos recursos financeiros, o piloto precisou abandonar o esporte três anos depois, mas o amor pela velocidade falou mais forte e, aos 18, voltou a correr, de carro, em campeonatos regionais disputados em Londrina.
Em meio às competições aqui e ali, Totti também se desenvolveu como mecânico e trabalhou ao lado de um grande amigo, o piloto Ernesto Pívaro, conhecido por outro apelido marcante: Gardenal, pelas suas ‘loucuras’ nas pistas. À época, Gardenal corria e era dono de equipe em campeonatos de caminhões, enquanto Totti tinha a missão de cuidar da parte mecânica e testar os caminhões da equipe.
Em outubro de 2002, Ernesto sofreu um acidente grave durante teste com um carro de corrida de um amigo no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina. Após passar 17 dias internado em coma, Gardenal se recuperou bem, teve alta médica, mas decidiu encerrar sua trajetória como piloto. Foi aí que veio a grande chance de Totti: Ernesto confiou ao amigo o posto de piloto da equipe a partir de 2003, quando Leandro tinha 26 anos.
Desde então, o paranaense pavimentou seu caminho e se consolidou com vitórias e títulos correndo com caminhões. Com a criação da Copa Truck, seguiu para a nova categoria em 2017, defendendo a Dakar Motorsport, do amigo Carlos Paraguai, nas duas primeiras temporadas.
Os anos posteriores provaram a resiliência de Totti, que chegou a crrer na PP Motorsport (de Pedro Paulo Fernandes) antes de iniciar um projeto próprio que culminou com o nascimento da Vannucci Racing em 2023. O trabalho começou a render frutos. Em 2024, no começo da aliança com a Iveco, vieram enfim as primeiras vitórias, em Potenza (MG) e Tarumã (RS). Conhecido pelo afinco no desenvolvimento dos caminhões e pela entrega como mecânico e piloto, “Marvado” foi um dos grandes nomes de 2025, quando lutou pelo título e venceu seis corridas.
A campanha do ano passado foi o prenúncio do que estava por vir. Totti equilibrou sua postura arrojada nas pistas com a mentalidade de campeão e contou com a performance da Iveco e o trabalho duro da Vannucci Racing.
Depois de iniciar o calendário com vitória em Campo Grande, em março, o paranaense enfrentou duplo revés ao zerar na etapa de Santa Cruz do Sul (RS) e ficou a 27 pontos da liderança. A partir daí, contudo, Leandro empreendeu arrancada impressionante, venceu as duas corridas das etapas de Cascavel e Interlagos, voltou ao topo do pódio em Cuiabá, Londrina e Curvelo e chegou a Chapecó com oito vitórias na temporada (igualando o recorde de Beto Monteiro em 2019), com direito a triunfos em seis das sete etapas, além de dez pódios e três poles.
Depois de conquistar a pole position no último sábado, Totti largou na frente na primeira prova deste domingo, liderou de ponta a ponta e confirmou a conquista histórica neste domingo. Mais de duas décadas depois de encontrar nos caminhões uma inesperada oportunidade, o piloto chegou ao ponto mais alto de sua trajetória na Copa Truck Be8 BeVant.
O menino que começou no kart, precisou interromper o sonho de correr e encontrou na mecânica um caminho de volta às pistas tornou-se protagonista de um feito ímpar. Aos 49 anos, o “Marvado” acrescentou mais um grande capítulo à sua história, construída com talento, persistência, suor e, sobretudo, muita graxa nas mãos.
Leandro Gambaro Totti
Nascimento: 30 de março de 1977 (49 anos)
Naturalidade: Ibiporã (PR)
Equipe atual: Vannucci Racing
Caminhão: Iveco S-Way
Número: #73
Carreira na Copa Truck Be8 BeVant*
Largadas: 105
Vitórias: 16
Poles: 12
Campeão da temporada 2026
*números registrados até a corrida 1 da etapa de Chapecó em 2026
Sobre a Copa Truck Be8 BeVant
A Copa Truck Be8 BeVant é o principal campeonato de caminhões do automobilismo brasileiro e uma das categorias mais relevantes do esporte a motor na América Latina. Reconhecida pelo alto nível técnico, pela competitividade nas pistas e pela forte conexão com o setor de transporte, a categoria reúne grandes montadoras, marcas globais e alguns dos pilotos mais experientes do país.
Com corridas disputadas nos principais autódromos do Brasil, a Copa Truck Be8 BeVant se destaca por aliar performance, inovação, entretenimento e relacionamento, oferecendo uma plataforma completa para marcas que buscam visibilidade qualificada, ativações de alto impacto e experiências únicas com clientes, parceiros e fãs.
Além do espetáculo esportivo, a Copa Truck Be8 BeVant atua como um laboratório real de soluções para o transporte pesado, promovendo avanços em tecnologia, segurança e sustentabilidade, e reforçando seu compromisso com o futuro da mobilidade e da indústria automotiva.
Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Países desaconselham ida ao GP do Catar apesar de garantia da categoria; veja lista
Leandro Totti entra para a história como primeiro campeão por antecipação na Copa Truck
Matemática do título: O que Marc Márquez precisa fazer para ser campeão da MotoGP 2026 no Catar
MotoGP: Moreira aponta problemas na moto da Honda após queda no GP da Malásia
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários