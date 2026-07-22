NASCAR: Com Tom Cruise, sequência de 'Dias de Trovão' está em desenvolvimento, diz site
The Hollywood Reporter ofereceu atualizações sobre continuação da história de Cole Trickle
Tom Cruise introduces Jeff Gordon at 2015 NASCAR Awards show (via Ethan Miller of Getty Images)
O site americano The Hollywood Reporter revelou nesta quarta (22) que a tão aguardada sequência de 'Dias de Trovão', filme sobre o piloto fictício da NASCAR Cole Trickle, irá acontecer.
Segundo a reportagem, a Paramount está em negociações com o diretor Jonathan Levine (Meu Namorado é um Zumbi, 50%) enquanto Tom Cruise, intérprete do jovem e ousado Trickle no primeiro filme, deve retornar. Ainda não está claro que direção eles pretendem tomar com a sequência, mas Will Staples (Call of Duty, Sem Remorso) está escrevendo o roteiro.
Ainda de acordo com o THR, Cruise irá coproduzir a sequência ao lado de Jerry Bruckheimer, produtor do filme original e, recentemente, de 'F1'', estrelado por Brad Pitt. O plano provisório é que as filmagens comecem no início de 2027.
Days of Thunder filming
Photo by: ISC Archives - Getty Images for NASCAR
As discussões sobre uma sequência do filme original, que continua popular no mundo moderno da NASCAR, realmente esquentaram após o sucesso de 'F1'', o qual arrecadou mais de 600 milhões de dólares (R$3 bilhões, na cotação atual) em bilheteria.
Joseph Kosinski, diretor de 'F1', chegou a sugerir um possível crossover entre o mundo de Sonny Hayes (personagem de Pitt) e Cole Trickle durante uma entrevista de 2025 à GQ.
No início deste ano, antes de sua trágica morte em maio, a lenda da NASCAR Kyle Busch estava entre aqueles que conversaram com um roteirista enquanto trabalhavam em um esboço para o novo filme. O apelido de Busch, 'Rowdy', era uma referência ao personagem de Michael Rooker no filme original. O roteirista conversou com várias pessoas da indústria e também visitou oficinas de equipes de corrida.
Jeff Gordon, integrante do Hall da Fama da NASCAR e amigo de longa data de Cruise, conversou diretamente com o astro sobre seu desejo de ressuscitar 'Dias de Trovão' para uma sequência moderna, semelhante a 'Top Gun: Maverick', lançada 36 anos após o original.
A NASCAR esteve profundamente envolvida com a produção do primeiro filme, chegando a permitir que dois carros do filme, equipados com câmeras, corressem atrás do pelotão na largada da Daytona 500 de 1990. Os pilotos reais da NASCAR Bobby Hamilton e Tommy Ellis pilotaram os veículos.
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