NASCAR: Com Tom Cruise, sequência de 'Dias de Trovão' está em desenvolvimento, diz site

O site americano The Hollywood Reporter revelou nesta quarta (22) que a tão aguardada sequência de 'Dias de Trovão', filme sobre o piloto fictício da NASCAR Cole Trickle, irá acontecer.

Segundo a reportagem, a Paramount está em negociações com o diretor Jonathan Levine (Meu Namorado é um Zumbi, 50%) enquanto Tom Cruise, intérprete do jovem e ousado Trickle no primeiro filme, deve retornar. Ainda não está claro que direção eles pretendem tomar com a sequência, mas Will Staples (Call of Duty, Sem Remorso) está escrevendo o roteiro.

Ainda de acordo com o THR, Cruise irá coproduzir a sequência ao lado de Jerry Bruckheimer, produtor do filme original e, recentemente, de 'F1'', estrelado por Brad Pitt. O plano provisório é que as filmagens comecem no início de 2027.

Days of Thunder filming Photo by: ISC Archives - Getty Images for NASCAR

As discussões sobre uma sequência do filme original, que continua popular no mundo moderno da NASCAR, realmente esquentaram após o sucesso de 'F1'', o qual arrecadou mais de 600 milhões de dólares (R$3 bilhões, na cotação atual) em bilheteria.

Joseph Kosinski, diretor de 'F1', chegou a sugerir um possível crossover entre o mundo de Sonny Hayes (personagem de Pitt) e Cole Trickle durante uma entrevista de 2025 à GQ.

No início deste ano, antes de sua trágica morte em maio, a lenda da NASCAR Kyle Busch estava entre aqueles que conversaram com um roteirista enquanto trabalhavam em um esboço para o novo filme. O apelido de Busch, 'Rowdy', era uma referência ao personagem de Michael Rooker no filme original. O roteirista conversou com várias pessoas da indústria e também visitou oficinas de equipes de corrida.

Jeff Gordon, integrante do Hall da Fama da NASCAR e amigo de longa data de Cruise, conversou diretamente com o astro sobre seu desejo de ressuscitar 'Dias de Trovão' para uma sequência moderna, semelhante a 'Top Gun: Maverick', lançada 36 anos após o original.

A NASCAR esteve profundamente envolvida com a produção do primeiro filme, chegando a permitir que dois carros do filme, equipados com câmeras, corressem atrás do pelotão na largada da Daytona 500 de 1990. Os pilotos reais da NASCAR Bobby Hamilton e Tommy Ellis pilotaram os veículos.

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