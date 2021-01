A terceira especial do Dakar 2021 foi mais uma vez dominada por Nasser Al-Attiyah, que venceu pelo segundo dia seguido e encurtou a distância para o líder Stéphane Peterhansel. A especial em laço disputada nas dunas da cidade de Wadi Ad-Dawasir não foi nada boa para o espanhol Carlos Sainz, que chegou a liderar a etapa, mas teve problemas de navegação e perdeu 31min02s.

A dupla brasileira formada por Guilherme Spinelli e Youssef Haddad concluiu a etapa com um bom 13º lugar. Já Marcelo Gastaldi e Lourival Roldan, completaram a especial na 31ª posição, 53min02s atrás do líder Al-Attiyah.

Spinelli e Haddad agora ocupam a 22ª posição do Dakar enquanto Gastaldi e Roldan aparecem no 27º posto.

O susto do dia foi protagonizado por Bernhard ten Brinke que capotou seu Toyota a 160 km/h e encerrou sua participação no Dakar 2021.

Brasileiros se recuperam nos UTVs

Se a segunda-feira não foi das mais positivas para os brasileiros, a terça já foi melhor. Isso porque a dupla formada por Austin Jones, com Gustavo Gugelmin como navegador, completou a especial apenas 23 segundos atrás do UTV pilotado pelo chileno Francisco López Contardo, que terminou o dia em 4h20min57s e conquistou sua primeira vitória na edição 2021 do Dakar.

Já Reinaldo Varela e Maykel Justo não tiveram um bom dia e terminaram o dia na 24ª colocação geral, 22min55s atrás do líder Chaleco López.

Motos: Price supera Kevin Benavides e vence

Vencedor da primeira especial da edição 2021 do Rali Dakar, Toby Price voltou a andar forte e conquistou sua segunda vitória em três especiais disputadas.

Vencedor da especial de segunda-feira, Joan Barreda abriu a trilha, mas logo foi superado por Kevin Benavides, que ditou o ritmo durante boa parte do dia, mas acabou perdendo a liderança para Price nos quilômetros finais e teve de se contentar com a segunda posição, 1min16s atrás do australiano da KTM.

Matthias Walkner ficou em terceiro, 2min36s atrás de seu companheiro de KTM, seguido por Skyler Howes, que com a quarta posição assumiu o comando da disputa geral entre as motos.

Caminhões: Viazovich vence, mas Sotnikov segue líder

Após dois dias de vitórias de Dmitry Sotnikov, a terceira especial do Dakar 2021 foi vencida por Siarhei Viazovich.

Apesar do triunfo suado de Viazovich, que teve muito trabalho para segurar os ataques do russo que completou a especial em segundo e apenas 18 segundos atrás, a liderança ainda está nas mãos de Sotnikov.

