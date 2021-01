Yazeed Al Rajhi levou as honras da 10ª etapa do Dakar nesta quarta-feira (13), com Nasser Al-Attiyah batendo Stephane Peterhansel por pouco, na segunda posição.

Largando em quarto lugar no trajeto de 342 km entre Neom e Alula, Al-Rajhi arrebatou a liderança do piloto saudita Yasir Seaidan no segundo waypoint para não perder mais.

Com Al Rajhi fora de alcance, Al-Attiyah e Peterhansel ficaram em uma disputa apertada pelo melhor das honras restantes, com o piloto do X-raid Mini segurando a vantagem inicial. Mas Al-Attiyah da Toyota foi capaz de anular sua margem no oitavo ponto de referência, garantindo o segundo lugar por uma diferença de 49 segundos.

O atual campeão, Carlos Sainz, caiu para 17º no início da etapa, perdendo mais de seis minutos para os líderes, mas se recuperou o suficiente para terminar em quarto lugar, a 4min12s de Al-Rajhi.

Com apenas duas etapas pela frente, Peterhansel está perto do 14º título do Dakar, com uma vantagem de 17 minutos sobre Al-Attiyah, com Sainz, a mais de uma hora, em terceiro.

Marcelo Gastaldi e Lourival Roldan finalizaram o dia em 17º, enquanto Guiga Spinelli e Youssef Haddad ficaram em 26º. Os brasileiros ocupam a 29ª e 17ª posições, respectivamente.

Motos: Benavides líder

Kevin Benavides assumiu a liderança do Dakar depois que Jose Cornejo abandonou, após queda nesta quarta-feira.

Piloto da Honda, Cornejo manteve uma vantagem substancial de 11 minutos no estágio de 342 km. Mas o piloto chileno sofreu uma grande queda a 252 km para o final, embora tenha conseguido completar. Mais tarde, foi anunciado que ele foi forçado a se retirar devido ao "risco de concussão".

Os organizadores disseram que Cornejo "não estava se sentindo bem", com fontes próximas ao piloto dizendo ao Motorsport.com que ele recebeu uma pancada forte na cabeça na queda e foi transportado de helicóptero para um hospital.

Benavides agora lidera o rali a 51s de Ricky Brabec, com Cornejo oficialmente em terceiro, embora ele não vá mais participar do rali.

UTVs: Dia russo

A dupla Sergei kariakin e Anton Vlasiuk levou a melhor nesta quarta-feira nos UTVs. Eles completaram o percurso em 3h31min17, 29 segundos à frente de Austin Jones e Gustavo Gugelmin. Reinaldo Varela e Maykel Justo terminaram no sétimo lugar.

Com os resultados, Francisco Chaleco Lopez, que foi o sexto nesta quarta-feira, continua na liderança, com margem de 10min13s de Jones e Gugelmin. Varela e Justo ocupam o quinto lugar.

CLASSIFICAÇÃO

Carros (Top-10):

Pos Piloto Carro Tempo/Diferença 1 Stephane Peterhansel Mini 37hr33m06s 2 Nasser Al-Attiyah Toyota 17m01s 3 Carlos Sainz Mini 1hr03m44s 4 Jakub Przygonski Toyota 2hr18m43s 5 Nani Roma BRX 2hr50m22s 6 Khalid Al Qassimi Peugeot 3hr13m14s 7 Vladimir Vasilyev Mini 3hr14m56s 8 Giniel de Villiers Toyota 3hr43m28s 9 Martin Prokop Ford 3hr45m46s 10 Christian Lavieille Optimus 4hr30m52

Motos (Top-10):

Pos Piloto Moto Tempo/Diferença 1 Kevin Benavides Honda 40hr20m08s 2 Ricky Brabec Honda 51s 3 Jose Ignacio Cornejo* Honda 1m07s 4 Sam Sunderland KTM 10m36s 5 Joan Barreda Honda 15m40s 6 Skyler Howes KTM 29m38s 7 Daniel Sanders KTM 30m55s 8 Lorenzo Santolino Sherco 40m41s 9 Pablo Quintanilla Husqvarna 1hr04m02s 10 Adrien van Beveren Yamaha 1hr12m22s

