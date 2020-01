Neste fim de semana, começa oficialmente a 42ª edição do Dakar, o maior e mais temido rali do mundo. Espera-se a participação de 572 competidores, saindo de Jeddah a partir do próximo domingo.

Serão 129 motos, 13 quadriciclos, 59 carros, 36 UTVs e 45 caminhões que competirão, além dos 292 veículos de assistência, que embarcaram de Marselha, na França, no início de dezembro a caminho do local e chegaram 10 dias depois.

O rali terá 12 etapas em 13 dias, com apenas um de descanso. Confira por onde ele passará: