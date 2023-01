Carregar reprodutor de áudio

O rali mais difícil do mundo, o Dakar, chega a 45ª edição com uma grande surpresa brasileira. Trata-se de Lucas Moraes, que vem frequentando o top 5 da classificação geral praticamente desde o início, sendo apontado por especialistas como a maior revelação do certame em 2023.

Moraes pode ser um ilustre desconhecido em sua primeira participação no Dakar, mas no Brasil vem se destacando há um bom tempo. O piloto de 32 anos de idade é o atual bicampeão Rally dos Sertões, triunfando pela primeira vez em 2019, sendo o mais jovem a conquistar o feito.

A dupla campeã nos Carros, Lucas Moraes/Kaique Bentivoglio Photo by: Thiago Diz

Mas não só no maior rali do continente Moraes ganhou destaque antes de chegar ao seu primeiro Dakar.

Ele também conquistou duas vezes a Mitsubishi Cup e venceu três vezes o Campeonato Brasileiro de Rally Cross-Country – a mesma modalidade do Dakar.

Com grandes resultados, sua ida para fora do Brasil foi mais do que natural. Já em 2021, Moraes brilhou no Baja Portalegre 500, em Portugal, ficando no terceiro lugar. Em 2022, o piloto também se destacou Baja Aragón (Espanha), também com um terceiro lugar, atrás apenas do tetracampeão do Dakar, Nasser Al-Attiyah (Catar), e de Yazeed Al-Rajhi (Arábia Saudita), campeão mundial de Rally Cross-Country de 2022.

Para ganhar experiência nos desertos antes do Dakar 2023, Moraes participou da última etapa da Copa do Mundo FI de Baja, em Dubai. Lá ele terminou da segunda posição entre os carros, apenas 1min07s atrás de Al-Rajhi – seu companheiro de equipe na Overdrive, que sacramentou seu título mundial na ocasião.

Para a atual edição, Moraes utiliza os serviços do navegador alemão Timo Gottschalk, mais experiente no Dakar, em um acordo envolvendo a equipe Overdrive e o próprio Kaíque Bentivoglio.

Além da navegação de Gottschalk, Moraes também conta com equipamento de elite do esporte, um Toyota Hilux DKR IMT (que você pode ver mais detalhes aqui), tendo também o apoio da Red Bull.

Lucas Moraes e Timo Gottschalk Photo by: Divulgacao

F1: POLITICAGEM, GRANA e EXIBICIONISMO; Andretti/GM sofre resistência de times e deixa FIA na BRONCA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #212 – Polêmica: as verdades inconvenientes sobre a F1 ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music