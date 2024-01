O atual campeão do Dakar, Nasser Al-Attiyah, venceu seu primeiro estágio de 2024 no deslocamento curto desta quarta-feira (10) para ultrapassar Carlos Sainz e assumir a vice-liderança geral, atrás do saudita Yazeed Al-Rajhi.

Lucas Moraes teve um dia difícil, terminando apenas em 108º entre os carros. Felizmente, por ser um estágio curto, ele perdeu apenas 37min16s para o líder. Mas, com isso, ele caiu para a 10ª posição no geral. Já nos quadriciclos, Marcelo Medeiros voltou a vencer, enquanto nos UTVs, Rodrigo Varela e Enio Bozzano subiram novamente para a vice-liderança da classe.

O quinto estágio, entre Al-Hofuf e Shubaytah, foi o mais curto do Dakar 2024, com apenas 118km antes do início da super maratona amanhã, com duração de dois dias. Todo o percurso consistiu em dunas de areia, com Al-Attiyah sendo o mais rápido para vencer seu 48º estágio da carreira, 01min51s à frente de Guerlain Chicherit.

Juan Cruz Yacopini foi o terceiro a 01min58s, enquanto o líder geral, Al-Rajhi, foi o quarto colocado, a 02min. Vencedor do primeiro estágio, Guillaume de Mevius completou o top 5. Já Carlos Sainz ficou fora do top 10, a 09min02s do catariano, caindo para a terceira posição geral.

Olhando para a classificação geral da classe, Al-Rajhi lidera com 17h24min04s, 09min03s à frente de Al-Attiyah. Agora em terceiro, Sainz está a 11min31s do saudita, com Mattias Ekström em quarto (+22min58s) e Matthieu Serradori completando o top 5 (+31min).

Com o resultado ruim desta quarta-feira, Lucas Moraes caiu de quarto para décimo na classificação, ficando 54min47s atrás de Al-Rajhi. Cristian Baumgart e Beco Andreotti ocupam a 21ª posição, a 01h48min39s, enquanto Marcos Baumgart e Kléber Cincea estão em 112º, a mais de 32h de distância.

Classificação dos carros após o estágio 5 (10/01)

Posição Piloto Carro Tempo / Diferença 1 Yazeed Al-Rajhi Toyota 17h24m04s 2 Nasser Al-Attiyah Prodrive +9m03s 3 Carlos Sainz Audi +11m31s 4 Mattias Ekstrom Audi +22m58s 5 Mathieu Serradori Century +31m 6 Stephane Peterhansel Audi +34m12s 7 Vaidotas Zala Mini +37m07s 8 Guillaume de Mevius Toyota +41m51s 9 Sebastien Loeb Prodrive +43m03s 10 Lucas Moraes Toyota +54m47s

Motos

Pablo Quintanilla foi o vencedor do dia, com o chileno completando o trecho em 01h32min53s, apenas 37s à frente de Adrien van Beveren, com o australiano Toby Price completando o top 3 a 01min39s. Jose Ignacio Cornejo, que começou o dia na liderança da classe, foi o 14º, cedendo 06min11s para os rivais.

Com isso, Ross Branch pôde retomar a ponta com 19h05min03s, 01min14s à frente de Cornejo, com Ricky Brabec completando o top 3 a 03min47s.

Quadriciclos

Nos quadriciclos, mais uma vitória de Marcelo Medeiros, que cruzou a linha de chegada com 01h51min09s, 01min21s à frente de Alexandre Giroud, enquanto Manuel Andujar foi o terceiro, 02min26s atrás.

Com isso, Andujar mantém a liderança da classe com 23h45min23s, tendo 20min19s de vantagem para Giroud, enquanto Medeiros voltou a se aproximar. O brasileiro mantém a terceira posição, reduzindo a diferença para 21min41s.

UTVs - Protótipos (T3)

Os chilenos Francisco López Contardo e Juan Pablo Vinagre foram os vencedores do estágio com 01h40min47s, 02min04s à frente da dupla formada pelo americano Austin Jones e o brasileiro Gustavo Gugelmin, no melhor resultado dos dois no Dakar 2024 até aqui, com Eryk Gozcal e Oriol Mena completando o top 3.

Marcelo Gastaldi e Carlos Sachs ficaram em 14º a 07min46s, enquanto Lourival Roldão, navegador do paraguaio Oscar Peralta terminaram em 23º.

No geral da classe, Gozcal e Mena seguem na liderança com 19h01min18s. Jones e Gugelmin vêm em quinto a 01h05min12s, com Gastaldi e Sachs em sétimo a 01h35min38s e Peralta / Roldão em 16º. Já Gunter Hinkelmann e Fabrício Bianchini aparecem em 36º, com uma diferença de 38h17min05s.

UTVs de Produção

Xavier de Soultrait foi o vencedor do dia com 01h44min56s. Rodrigo Varela e Enio Bozzano vieram na quarta posição, a 04min54s, enquanto Cristiano Batista e Fausto Mota ficaram em sétimo, a 05min55s e Jorge Wagenfuhr / Humberto Ribeiro ficaram em 16º, a 22min49s.

A liderança da classe passou para o suíço Jerome de Sadeleer, com 21h13min42s, enquanto Varela e Bozzano retomaram a segunda posição, apenas 05min30s atrás. Batista e Mota vêm logo na sequência, em terceiro, a 09min20s, enquanto Wagenfuhr e Ribeiro estão em 19º, a 05h28min32s.

