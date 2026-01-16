Dakar: Al-Attiyah vence etapa 12 e fica próximo do título de 2026; Moraes é 16º
Catari da Dacia resistiu aos rivais e venceu a prova de sexta-feira (16), enquanto seu concorrente mais próximo, Roma, terminou apenas em oitavo
Nasser Al-Attiyah deu um passo mais perto de conquistar seu sexto título no Rally Dakar ao vencer a penúltima etapa do evento de 2026 na sexta-feira (16). Lucas Moraes, brasileiro da Dacia, terminou em 16º e subiu para a sexta colocação geral.
Al-Attiyah liderou a maior parte do teste de 311 km entre Al Henakiyah e Yanbu, com a dupla da Ford Mitch Guthrie e Mattias Ekstrom interrompendo brevemente sua liderança durante o dia.
O catari da Dacia assumiu a ponta pouco antes da marca dos 100 km, superando o líder inicial Guthrie enquanto o companheiro de equipe Sebastien Loeb fez brevemente um 1-2 para a Dacia.
Ekstrom tomou a liderança de Al-Attiyah no terceiro ponto de controle, mas este último reagiu nos 50 km seguintes para se restabelecer na ponta.
A diferença entre os dois permaneceu abaixo de um minuto na fase seguinte da etapa, mas Al-Attiyah conseguiu ampliar sua vantagem para 1min38s no último ponto de controle antes da chegada, enquanto Guthrie e Toby Price, da Toyota, também entraram na disputa pela vitória.
Na reta final até a chegada, Al-Attiyah evitou qualquer drama tardio para garantir a vitória na etapa por 1min04s, selando sua segunda vitória em 2026.
Essa também foi a 50ª vitória de etapa na ilustre carreira de Nasser no Dakar, igualando-se aos recordistas Stephane Peterhansel e Ari Vatanen como os pilotos mais bem-sucedidos da história do rally.
Guthrie acabou prevalecendo na disputa pelo segundo lugar, recuperando-se de uma desvantagem de quatro minutos no início da etapa para superar seu companheiro de equipe mais experiente, Ekstrom.
O sueco caiu para a quarta posição na chegada, embora apenas 1min49s atrás de Al-Attiyah, depois que Price aumentou o ritmo com a Hilux de fábrica para garantir a última vaga no pódio da etapa.
Eryk Goczal e seu pai Marek Goczal novamente conseguiram se misturar às equipes de fábrica, terminando em quinto e sexto lugares, respectivamente, com a Energylandia Toyota.
Ambos conseguiram superar o eneacampeão mundial de rally Loeb, que foi rebaixado para o sétimo lugar ao final da etapa, mais de cinco minutos atrás do companheiro de equipe Al-Attiyah.
Enquanto isso, as esperanças de Nani Roma de conquistar uma terceira vitória no Dakar sofreram um grande revés com uma performance apagada que o levou ao oitavo lugar, perdendo mais de seis minutos ao longo da 12ª etapa.
Henk Lategan, que perdeu quatro horas na quinta-feira devido a um parafuso quebrado, terminou em nono pela equipe Toyota de fábrica, com o companheiro de equipe Seth Quintero em 11º, duas posições atrás.
Eles foram separados por Carlos Sainz pai em outro Ford de fábrica, a lenda do rally que ainda não conquistou uma vitória de etapa na 48ª edição do evento.
Com apenas um circuito de 108 km em Yanbu para disputar no sábado, Al-Attiyah lidera a classificação geral com uma vantagem ampliada de 15m02s sobre Roma, garantindo sua posição rumo ao sexto título no Dakar.
Ekstrom ultrapassou Loeb para assumir o terceiro lugar, mas com apenas 29 segundos separando os dois, a disputa pela última vaga no pódio continua acirrada.
Sainz está acomodado na quinta posição, enquanto o sexto colocado Mathieu Serradori (Century) é perseguido por Moraes.
Price permanece como o piloto melhor colocado da Toyota em oitavo, à frente do companheiro de equipe Quintero, com Guthrie subindo para a décima posição.
Resultados: Dakar 2026 - Etapa 12 - Carros
|Pos.
|PILOTO E COPILOTO
|Marca
|EquipE
|Tempo/diferenÇA
|1º
|Nasser Al-Attiyah
Fabian Lurquin
|Dacia
|Dacia Sandriders
|48h01min51s
|2º
|Mitch Guthrie
Kellon Walch
|Ford
|Ford Racing
|+01min04s
|3º
|Toby Price
Armand Monleon
|Toyota
|Toyota Gazoo Racing W2RC
|+01min25s
|4º
|Mattias Ekstöm
Emil Bergkvist
|Ford
|Ford Racing
|+01min49s
|5º
|Eryk Goczal
Szymon Gospodarczyk
|Toyota
|Energylandia
|+03min55s
|6º
|Marek Goczal
Maciej Marton
|Toyota
|Energylandia
|+05min03s
|7º
|Sébastien Loeb
Edouard Boulanger
|Dacia
|Dacia Sandriders
|+05min13s
|8º
|Nani Roma
Alex Haro
|Ford
|Ford Racing
|+06min22s
|9º
|Henk Lategan
Brett Cummings
|Toyota
|Toyota Gazoo Racing W2RC
|+07min33s
|10º
|Carlos Sainz
Lucas Cruz
|Ford
|Ford Racing
|+07min45s
Rally Dakar - Resultados gerais de Carros após a etapa 12:
|Pos
|Piloto
|Carro
|Tempo/Diferença
|1
|Nasser Al-Attiyah
|Dacia
|48h01m51s
|2
|Nani Roma
|Ford
|+15m02s
|3
|Mattias Ekstrom
|Ford
|+23m32s
|4
|Sebastien Loeb
|Dacia
|+23m50s
|5
|Carlos Sainz
|Ford
|+36m33s
|6
|Mathieu Serradori
|Century
|+53m17s
|7
|Lucas Moraes
|Dacia
|+53m35s
|8
|Toby Price
|Toyota
|+58m24s
|9
|Seth Quintero
|Toyota
|+1h19m10s
|10
|Mitch Guthrie
|Ford
|+1h27m27s
Motos - Brabec dá um passo gigante rumo à terceiro título no Dakar com vitória
Rally Dakar - Motos - etapa 12
|Pos.
|Piloto
|Marca
|equipe
|Tempo/dif.
|1
|Ricky Brabec
|Honda
|Honda HRC
|03h19min01
|2
|Luciano Benavides
|KTM
|KTM Factory Racing
|+03m43s
|3
|Tosha Schareina
|Honda
|Honda HRC
|+12m58s
|4
|Adrien van Beveren
|Honda
|Honda HRC
|+13m07s
|5
|Michael Docherty
|KTM
|Bas World KTM
|+17m11s
|6
|Toni Mulec
|KTM
|Bas World KTM
|+19m01s
|7
|Ross Branch
|Hero
|Hero Motosports
|+22m42s
|8
|Preston Campbell
|Honda
|Honda HRC
|+22m46s
|9
|Mason Klein
|Hoto
|Hoto Factory Racing
|+23m48s
|10
|Skyler Howes
|Honda
|Honda HRC
|+24m24s
Rally Dakar - Resultados gerais de Carros após a etapa 12:
|Pos
|Piloto
|Moto
|Tempo/Diferença
|1º
|Ricky Brabec
|Honda
|48h08min12s
|2º
|Luciano Benavides
|KTM
|+3m20s
|3º
|Tosha Schareina
|Honda
|+27m51s
|4º
|Skyler Howes
|Honda
|+58m21s
|5º
|Daniel Sanders
|KTM
|+58m31s
|6º
|Adrien van Beveren
|Honda
|+1h06m57s
|7º
|Nacho Cornejo
|Hero
|+1h40m05s
|8º
|Ross Branch
|Hero
|+2h48m15s
|9º
|Toni Mulec
|KTM
|+2h55m16s
|10º
|Preston Campbell
|Honda
|+3.01m28s
