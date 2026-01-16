Todas as categorias

Relato de estágio
Dakar Dakar

Dakar: Al-Attiyah vence etapa 12 e fica próximo do título de 2026; Moraes é 16º

Catari da Dacia resistiu aos rivais e venceu a prova de sexta-feira (16), enquanto seu concorrente mais próximo, Roma, terminou apenas em oitavo

Rachit Thukral Bjorn Smit
Editado:
Add as a preferred source
#299 The Dacia Sandriders Dacia: Nasser Al-Attiyah, Fabian Lurquin

Nasser Al-Attiyah deu um passo mais perto de conquistar seu sexto título no Rally Dakar ao vencer a penúltima etapa do evento de 2026 na sexta-feira (16). Lucas Moraes, brasileiro da Dacia, terminou em 16º e subiu para a sexta colocação geral.

Leia também:

Al-Attiyah liderou a maior parte do teste de 311 km entre Al Henakiyah e Yanbu, com a dupla da Ford Mitch Guthrie e Mattias Ekstrom interrompendo brevemente sua liderança durante o dia.

O catari da Dacia assumiu a ponta pouco antes da marca dos 100 km, superando o líder inicial Guthrie enquanto o companheiro de equipe Sebastien Loeb fez brevemente um 1-2 para a Dacia.

Ekstrom tomou a liderança de Al-Attiyah no terceiro ponto de controle, mas este último reagiu nos 50 km seguintes para se restabelecer na ponta.

A diferença entre os dois permaneceu abaixo de um minuto na fase seguinte da etapa, mas Al-Attiyah conseguiu ampliar sua vantagem para 1min38s no último ponto de controle antes da chegada, enquanto Guthrie e Toby Price, da Toyota, também entraram na disputa pela vitória.

Na reta final até a chegada, Al-Attiyah evitou qualquer drama tardio para garantir a vitória na etapa por 1min04s, selando sua segunda vitória em 2026.

Essa também foi a 50ª vitória de etapa na ilustre carreira de Nasser no Dakar, igualando-se aos recordistas Stephane Peterhansel e Ari Vatanen como os pilotos mais bem-sucedidos da história do rally.

Guthrie acabou prevalecendo na disputa pelo segundo lugar, recuperando-se de uma desvantagem de quatro minutos no início da etapa para superar seu companheiro de equipe mais experiente, Ekstrom.

O sueco caiu para a quarta posição na chegada, embora apenas 1min49s atrás de Al-Attiyah, depois que Price aumentou o ritmo com a Hilux de fábrica para garantir a última vaga no pódio da etapa.

Eryk Goczal e seu pai Marek Goczal novamente conseguiram se misturar às equipes de fábrica, terminando em quinto e sexto lugares, respectivamente, com a Energylandia Toyota.

Ambos conseguiram superar o eneacampeão mundial de rally Loeb, que foi rebaixado para o sétimo lugar ao final da etapa, mais de cinco minutos atrás do companheiro de equipe Al-Attiyah.

#236 RD Limited Ford: Romain Dumas, Alex Winocq

#236 RD Limited Ford: Romain Dumas, Alex Winocq

Photo by: A.S.O.

Enquanto isso, as esperanças de Nani Roma de conquistar uma terceira vitória no Dakar sofreram um grande revés com uma performance apagada que o levou ao oitavo lugar, perdendo mais de seis minutos ao longo da 12ª etapa.

Henk Lategan, que perdeu quatro horas na quinta-feira devido a um parafuso quebrado, terminou em nono pela equipe Toyota de fábrica, com o companheiro de equipe Seth Quintero em 11º, duas posições atrás.

Eles foram separados por Carlos Sainz pai em outro Ford de fábrica, a lenda do rally que ainda não conquistou uma vitória de etapa na 48ª edição do evento.

Com apenas um circuito de 108 km em Yanbu para disputar no sábado, Al-Attiyah lidera a classificação geral com uma vantagem ampliada de 15m02s sobre Roma, garantindo sua posição rumo ao sexto título no Dakar.

Ekstrom ultrapassou Loeb para assumir o terceiro lugar, mas com apenas 29 segundos separando os dois, a disputa pela última vaga no pódio continua acirrada.

Sainz está acomodado na quinta posição, enquanto o sexto colocado Mathieu Serradori (Century) é perseguido por Moraes.

Price permanece como o piloto melhor colocado da Toyota em oitavo, à frente do companheiro de equipe Quintero, com Guthrie subindo para a décima posição.

Resultados: Dakar 2026 - Etapa 12 - Carros

Pos. PILOTO E COPILOTO Marca EquipE Tempo/diferenÇA
Nasser Al-Attiyah
Fabian Lurquin		 Dacia Dacia Sandriders 48h01min51s
Mitch Guthrie
Kellon Walch		 Ford Ford Racing +01min04s
Toby Price
Armand Monleon		 Toyota Toyota Gazoo Racing W2RC +01min25s
Mattias Ekstöm
Emil Bergkvist		 Ford Ford Racing +01min49s
Eryk Goczal
Szymon Gospodarczyk		 Toyota Energylandia +03min55s
Marek Goczal
Maciej Marton		 Toyota Energylandia +05min03s
Sébastien Loeb
Edouard Boulanger		 Dacia Dacia Sandriders +05min13s
Nani Roma
Alex Haro		 Ford Ford Racing +06min22s
Henk Lategan
Brett Cummings		 Toyota Toyota Gazoo Racing W2RC +07min33s
10º Carlos Sainz
Lucas Cruz		 Ford Ford Racing +07min45s

Rally Dakar - Resultados gerais de Carros após a etapa 12:

Pos Piloto Carro Tempo/Diferença
1 Nasser Al-Attiyah Dacia 48h01m51s
2 Nani Roma Ford +15m02s
3 Mattias Ekstrom Ford +23m32s
4 Sebastien Loeb Dacia +23m50s
5 Carlos Sainz Ford +36m33s
6 Mathieu Serradori Century +53m17s
7 Lucas Moraes Dacia +53m35s
8 Toby Price Toyota  +58m24s
9 Seth Quintero Toyota +1h19m10s
10 Mitch Guthrie Ford +1h27m27s

Motos - Brabec dá um passo gigante rumo à terceiro título no Dakar com vitória

Ricky Brabec está se aproximando do terceiro título no Dakar na categoria motos. O piloto da Honda conquistou uma vitória contundente na décima segunda etapa e pode garantir o título de vez no sábado.
Na quinta-feira (15), Brabec perdeu a liderança geral para Luciano Benavides após deliberadamente reduzir o ritmo na fase final da etapa 11.
Essa decisão garantiu ao americano uma posição de largada mais favorável para a décima segunda e penúltima etapa competitiva, que levou o pelotão de Al Henakiyah a Yanbu. Com 311 quilômetros, a especial foi amplamente vista como a última oportunidade para criar diferenças significativas na classificação, já que a etapa final de sábado tem apenas 105 quilômetros.
Brabec não perdeu tempo para agir. Embora o líder geral Benavides tenha começado forte e registrado o melhor tempo após 45 quilômetros, o piloto da Honda assumiu a liderança no segundo ponto de cronometragem, após 94 quilômetros.
Brabec então manteve um ritmo excelente e ampliou sua vantagem de forma constante nos pontos seguintes. Após 189 quilômetros, a diferença para Benavides, que estava em segundo, já ultrapassava três minutos, enquanto o piloto argentino da KTM também havia se tornado o primeiro na estrada e, portanto, teve que navegar sem trilhas.
Brabec faz uma jogada decisiva
Benavides se saiu admiravelmente nessas condições, mas simplesmente não conseguiu acompanhar o ritmo avassalador de Brabec. O vencedor do Dakar em 2020 e 2024 continuou abrindo vantagem e cruzou a linha de chegada após 3 horas e 19 minutos.
Mesmo após a aplicação do bônus de tempo, Benavides ainda ficou mais de três minutos atrás de seu principal rival na disputa pelo título geral. Essa margem também significou que Brabec retomou a liderança geral de Benavides: o americano defenderá uma vantagem de 3 minutos e 20 segundos na etapa final de sábado, colocando-o em uma posição muito forte para garantir seu terceiro triunfo no Dakar.
A disputa pelo terceiro lugar na etapa foi vencida por Tosha Schareina, que superou Adrien van Beveren apesar do bônus de tempo concedido ao francês. Ambos os pilotos da Honda, no entanto, cederam cerca de treze minutos para seu companheiro de equipe Brabec.
Atrás deles vieram dois pilotos da Rally2, liderados por Michael Docherty. O piloto da Bas World KTM terminou dois minutos à frente do companheiro de equipe Toni Mulec. Ross Branch ficou em sétimo lugar pela Hero, enquanto Preston Campbell, Mason Klein e o que largou mais cedo, Skyler Howes, completaram o top dez na penúltima etapa competitiva.
Sábado, portanto, terá apenas uma etapa restante: um circuito de 105 quilômetros com largada e chegada em Yanbu. Brabec defenderá uma vantagem de pouco mais de três minutos sobre Benavides, que já parece garantido no segundo lugar, enquanto o terceiro colocado Schareina está quase 28 minutos atrás de Brabec.

Rally Dakar - Motos - etapa 12

Pos. Piloto Marca equipe Tempo/dif.
1 Ricky Brabec Honda Honda HRC 03h19min01
2 Luciano Benavides KTM KTM Factory Racing +03m43s
3 Tosha Schareina Honda Honda HRC +12m58s
4 Adrien van Beveren Honda Honda HRC +13m07s
5 Michael Docherty KTM Bas World KTM +17m11s
6 Toni Mulec KTM Bas World KTM +19m01s
7 Ross Branch Hero Hero Motosports +22m42s
8 Preston Campbell Honda Honda HRC +22m46s
9 Mason Klein Hoto Hoto Factory Racing +23m48s
10 Skyler Howes Honda Honda HRC +24m24s

Rally Dakar - Resultados gerais de Carros após a etapa 12:

Pos Piloto Moto Tempo/Diferença
Ricky Brabec Honda 48h08min12s
Luciano Benavides KTM +3m20s
Tosha Schareina Honda +27m51s
Skyler Howes Honda +58m21s
Daniel Sanders KTM +58m31s
Adrien van Beveren Honda +1h06m57s
Nacho Cornejo Hero +1h40m05s
Ross Branch Hero +2h48m15s
Toni Mulec KTM +2h55m16s
10º Preston Campbell Honda +3.01m28s

