Dakar: Alonso diz que não sabe no que bateu em acidente

Fernando Alonso perdeu mais de duas horas, após danificar a suspensão de seu Toyota Hilux depois de um acidente com 160 km de estágio.

O espanhol e o navegador Marc Coma repararam os danos e conseguiram cruzar a linha de chegada 2h34min atrás do companheiro de equipe, e vencedor do estágio, Giniel de Villiers.

"Batemos em algo no meio da poeira", disse Alonso após o estágio. "Nem sabemos o que era, porque não podíamos ver nada.”

"Fizemos 48 quilômetros muito rápidos e tínhamos acabamos de pegar Erik Van Loon, que estava à nossa frente. Depois tínhamos 120 km no pó e com visibilidade zero até colidirmos com alguma coisa".

Alonso e Coma inicialmente planejavam esperar o caminhão de assistência, mas conseguiram reparar os danos com a ajuda da equipe pelo rádio.

No entanto, Alonso teve que dirigir a parte final do estágio sem freios dianteiros.

"Inicialmente planejamos esperar por assistência, porque um caminhão sempre chega quatro ou cinco horas depois", afirmou. "Mas calmamente começamos a desmontar o que poderíamos desmontar.”

"Tínhamos contato com a equipe e estávamos informando como as coisas estavam indo. E, a certa altura, eles nos disseram que, se pudéssemos fazer isso e aquilo, quase consertá-lo.”

"Dirigimos sem freios dianteiros. Tivemos que cortar o circuito da frente, então tivemos que guiar com cuidado, mas é mais uma experiência. Eu queria viver o Dakar com todos os extras e isso faz parte da corrida. Estou feliz por estar aqui e continuar."

O piloto espanhol ainda estava animado com o ritmo exibido durante a etapa, depois de correr perto do tempo dos líderes antes do acidente.

Alonso está agora na 48ª posição, 2h38m atrás do líder Orlando Terranova.

"É muito irritante", disse ele sobre o acidente, comparando com a batida que o impediu de terminar entre os primeiros do Rally de Marrocos, em outubro.

"Acho que foi um bom dia, no geral, o ritmo estava bom, só fiz 48 km com o meu ritmo, mas acho que estávamos entre os dois ou três primeiros e, em seguida, a navegação estava perfeita, estávamos ótimos."

"No geral, tivemos bons sentimentos, porque o objetivo é terminar o Dakar e viver toda a experiência do começo ao fim. Certamente o resultado é a parte negativa de hoje."

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma Photo by: A.S.O.

