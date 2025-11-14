O Dakar apresentou nesta quinta-feira o roteiro da edição de 2026, que segue na Arábia Saudita pelo sétimo ano consecutivo. E a versão do próximo ano terá duas ausências significativas: a cansativa etapa de 48 horas, que será substituída por duas maratonas, e a não-realização de uma etapa no temido Rub' al-Khali, o deserto chamado de "Quarto Vazio".

Com largada marcada para 03 de janeiro e chegada no dia 17, a organização projetou uma rota de etapas especiais mais equilibrada, variada e com quebra de recordes, prometendo ser uma das competições mais difíceis da era moderna do Dakar.

O percurso começará em 03 de janeiro com o prólogo em Yanbu e terminará no dia 17 na mesma área, depois de percorrer um total de 7.994 quilômetros para os carros e 7.906 para as motos. Desses, 4.480 quilômetros serão cronometrados para os carros e 4.748 para as motos. No total, haverá apenas quatro dias em que as duas categorias não compartilharão a mesma rota.

"A dificuldade aqui é diferente da do ano passado ou do anterior, porque aqui o que importa é quilometragem. Estamos com quase 5.000 km de especial, o que é muito; faz muito tempo que não fazemos tanto. Acho que estamos em uma das maiores de todas, estamos quase nos 4.900 km, o que é muito", disse o diretor do Dakar, David Castera.

A rota terá duas etapas maratona. A primeira delas será na primeira semana, na quarta-feira, 7 de janeiro, em Al'Ula. No primeiro dia, os carros percorrerão 451 quilômetros cronometrados, num total de 526 quilômetros. As motos percorrerão 417 quilômetros de competição, totalizando 492. Na quinta-feira, dia 8, a rota continuará até Ha'il, com 372 quilômetros de etapa especial para os carros e 356 para as motos.

A segunda etapa maratona será realizada de Wadi Ad-Dawasir a Bisha nos dias 13 e 14 de janeiro, com 418 quilômetros cronometrados para as motos no primeiro dia e 410 para os carros, antes de 421 para os carros na quarta-feira e 371 para as motos.

No entanto, as etapas mais longas não serão essas e se concentrarão na segunda semana, logo após o dia de descanso programado para 10 de janeiro em Riad. No domingo, dia 11, os competidores de ambas as categorias percorrerão 462 quilômetros de competição até Wadi Ad-Dawasir na etapa 7, totalizando 876 quilômetros. Um dia depois, haverá 481 quilômetros de testes na mesma área.

O mapa do Rally Dakar 2026 Foto de: Motorsport.com

Sem etapa de 48 horas e sem Quarto Vazio

Para este ano, os organizadores da ASO eliminaram a polêmica etapa especial de 48 horas, uma decisão que tem a ver com uma questão de competição, evitando possíveis jogos no limite das regras.

"Não há, porque tivemos um pequeno problema principalmente com a parte dos carros, mas também um pouco com as motos no ano passado. Isso se deve principalmente à estratégia, à largada, etc. Uma etapa de 48 horas não me ajuda muito nesse sentido", explicou Castera.

"Portanto, eu a retirei. Tenho que ver se podemos encontrar outra maneira mais tarde. Mas já vimos que eles pararam muito no ano passado no final das etapas; perderam tempo voluntariamente para começar mais atrás, e assim por diante".

Com relação à ausência do Quarto Vazio, algo que vem sendo mencionado desde o lançamento em junho, Castera ressalta que a falta desse desafio não assustou os competidores; na verdade, atraiu mais, embora ele tenha acrescentado que não descarta a possibilidade de retornar a essa imponente área de dunas no futuro.

"Todos sabiam antes de se inscreverem e tivemos mais competidores. O Dakar é grande e tem muita força com ou sem o Quarto Vazio, ou o que for, porque no final as pessoas estarão lá."

Castera admitiu que o principal impacto da ausência do deserto será a redução das dunas. "Vai ser um pouco menos, sim, claro que vai ser um pouco menos, porque vamos ter dois dias dedicados com quase 600 quilômetros de dunas. Mas sim, há uma etapa a menos em comparação com o ano passado".

A rota do Rally Dakar 2026

Data Início Chegada Etapa Km total Etapa especial (SS) 03/01 (sábado) Yanbu Yanbu Prólogo 98 23 04/01 (domingo) Yanbu Yanbu Etapa 1 518 305 05/01 (segunda-feira) Yanbu Al'Ula Etapa 2 504 400 06/01 (terça-feira) Al'Ula Al'Ula Etapa 3 666 422 07/01 (quarta-feira) Al'Ula Acampamento Etapa 4 (Maratona) 492 / 526 417 / 451 08/01 (quinta-feira) Acampamento Ha'il Etapa 5 (Maratona) 417 / 428 356 / 372 09/01 (sexta-feira) Ha'il Riad Etapa 6 920 331 10/01 (sábado) - - Dia de descanso em Riad - - 11/01 (domingo) Riad Wadi Ad-Dawasir Etapa 7 876 462 12/01 (segunda-feira) Wadi Ad-Dawasir Wadi Ad-Dawasir Etapa 8 717 481 13/01 (terça-feira) Wadi Ad-Dawasir Acampamento Etapa 9 (Maratona) 540 / 531 418 / 410 14/01 (quarta-feira) Acampamento Bisha Etapa 10 (Maratona) 417 / 469 371 / 421 15/01 (quinta-feira) Bisha Al Henakiyah Etapa 11 882 347 16/01 (sexta-feira) Al Henakiyah Yanbu Etapa 12 718 310 17/01 (sábado) Yanbu Yanbu Etapa 13 (Final) 141 105

