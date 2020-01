O piloto português Paulo Gonçalves morreu neste domingo, durante o sétimo estágio do Dakar 2020. A organização do rali divulgou uma nota anunciando que o oitavo estágio de motocicletas e quadriciclos está cancelado. Seriam 713 quilômetros, dos quais 474 cronometrados, em um circuito ao redor de Wadi Al-Dawasir. Carros, UTVs e caminhões concluirão a rota planejada nesta segunda-feira normalmente.

"A morte de Paulo Gonçalves hoje, durante a sétima etapa, entre Riade e Wadi Al-Dawasir, causou uma imensa onda de emoções em toda a caravana do Dakar, principalmente entre os pilotos que competem na categoria de motos", diz o comunicado oficial."

"Figura emblemática do Dakar, Paulo foi muito respeitado entre os pilotos mais experientes e admirado por todos aqueles e serviu de exemplo."

"Depois de se reunir com eles e, por unanimidade entre todos os membros da família de motociclistas do Dakar, a organização decidiu cancelar o estágio de motos e quads da 8ª etapa, para respeitar a dor e a lembrança dos pilotos que acabaram de perder um amigo. Toda a família Dakar se encontrará hoje à noite no briefing para prestar uma homenagem a Paulo.”

Confira imagens de Paulo Gonçalves no Dakar 2020