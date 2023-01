Carregar reprodutor de áudio

Para um apaixonado por velocidade, nada melhor do que iniciar um novo ano fazendo o que mais gosta e em uma entrega de corpo e alma desbravar um roteiro em pleno deserto na Arábia Saudita com um visual surreal.

Foi assim, que neste domingo, 1º de janeiro, Marcelo Medeiros, piloto da TAG Racing e pentacampeão do rali dos Sertões, acelerou na primeira etapa das 14 etapas do 45º Dakar e concluiu na 3ª posição entre os Quadriciclos FIM.

O percurso do trecho cronometrado deste domingo foi em forma de laço, saindo e chegando ao acampamento (Sea Camp) que abriga toda a programação prévia do Dakar e a primeira etapa às margens do Mar Vermelho - mar do Oceano Índico que está localizado entre a África e a Ásia (Península Arábica).

“Hoje começou de verdade, um contratempo logo no início fez com que perdesse cinco posições, por isso precisei imprimir um ritmo mais forte e consegui fazer algumas ultrapassagens e recuperar quatro posições. Alguns trechos de pedras e cascalho no caminho e que exigiu muita atenção na pilotagem. O importante é que nosso quadri terminou inteiro e está pronto para os próximos desafios”, apontou Medeiros, que faz sua quinta participação no mais longo e um dos mais importantes ralis do mundo.

Na segunda etapa da competição a especial será de 430 quilômetros e o total do dia é de 589,07 quilômetros com partida do Sea Camp e chegada em Al-'Ula, uma cidade da região de Medina no noroeste do país.

O local é o primeiro Patrimônio Mundial da UNESCO na Arábia Saudita (2008) e é famoso por seus oásis de natureza exuberante, protegido por montanhas de arenito com paisagem rica em beleza, vale desértico com espetaculares falésias e palmeiras a perder de vista, toda a diversidade atrai muitos turistas na atualidade. A província de Al-'Ula inclui ruínas que datam desde o ano 300 a.C. e o complexo arqueológico de Al Khuraybah.

A roteiro para Al-'Ula nunca deixa de oferecer algo fora do comum. Os trechos travados constituem a maior parte do percurso, portanto, habilidades de manuseio bem aprimoradas renderão dividendos consideráveis.

Mesmo os competidores que perderem tempo devido a uma navegação mal feita nos campos de pedregulhos diabólicos ou por algum outro motivo serão recompensados ao se deliciarem com os esplêndidos desfiladeiros e as belas paisagens próximas ao final. A etapa será decidida nas dunas, com alguns dos majestosos templos Nabateus visíveis no horizonte.

O piloto da TAG Racing e seu Yamaha 700 vão se submeter, durante estas duas primeiras semanas do ano, a um total de 8.549 quilômetros, dos quais 4.706 quilômetros serão especiais cronometrados e o restante divididos entre trechos iniciais e finais de deslocamento. O Dakar começou de fato, neste domingo, 01 de janeiro e prossegue até 15 de janeiro com chegada em Damman no Goldo Pérsico.

Dentro do Dakar, Marcelo Medeiros realiza a segunda participação consecutiva na Arábia Saudita, no ano passado completou em sexto, vencendo três etapas. O piloto de São Luís (MA) conta com outras três participações, quando a competição aconteceu na América do Sul. Em sua estreia, em 2016, e no ano seguinte o maranhense não finalizou a prova. Em 2018, ficou em quarto lugar entre os quadriciclos.

O Dakar 2023 somará pontos para o Campeonato Mundial de Rally Cross Country (FIA e FIM). Mais informações: www.dakar.com e App Dakar Rally 2023.

Marcelo Medeiros conta com patrocínio do Governo do Estado do Maranhão, através da Lei de Incentivo Estadual ao Esporte com a empresa Centro Elétrico, no Dakar 2023.

DAKAR 2022 - RESULTADO DO PRÓLOGO – QUADRICICLOS

1) #151 Alexandre Giroud, FRA, Yamaha Racing, SMX - Drag'on, Raptor 700, 04h55min28

2) #152 Manuel Andujar (ARG), 7240 Team, 04h55min49

3) #159 Marcelo Medeiros, BRA, TAG Racing, Yamaha Raptor 700, 05h05min20

4) #154 Francisco Moreno Flores (ARG), Drag´On Rally Team, 05h08min28

5) #163 Pablo Copetti (USA), Del Amo Motorsports By Motul, 05h09min35

6) #162 Laisvydas Kancius (LTU), Story Racing, 05h12min01

7) #160 Axel Dutrie (FRA), Drag'on Rally Service, 05h14min40

8) #155 Kamil Wisniewski (POL), Orlen Team, 05h18min57

9) #166 Giovanni Enrico (CHL), Enrico Racing, 05h20min29

10) #167 Abdulaziz Ahli (ARE), A.Ahli92Racing, 05h22min33

11) #171 Daniel Vila Vaques, Dv4 Powered By Motul, Raptor 700, 05h43min39

12) #153 Juraj Varga (SVK), Varga Motorsport Team, 05h46min52

13) #164 Toni Vingut (ESP), Visit Sant Antoni – Ibiza, 05h52min14

14) #170 Xavier Verbeke (FRA), Happyness Racing, 06h19min58

15) #156 Zdenek Tuma (CZE), Barth Racing, 06h21min42

16) #158 Carlos Alejandro Verza (ARG), Verza Rally Team, 06h56min12

17) #169 Alejandro Fantoni (ARG), Drag'on, 07h07min50

18) #165 Sebastien Souday (FRA), Team All Tracks

ÚLTIMO GP de Clark; Hill e P. Rodríguez, datas BIZARRAS e +: corridas da F1 em fins de ano

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate os piores do ano na F1 2022

Your browser does not support the audio element.