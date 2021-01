Stéphane Peterhansel garantiu seu 14º título do Dakar, depois de vencer a edição de 2021 do evento na Arábia Saudita, ao bater Nasser Al-Attiyah e Carlos Sainz.

Peterhansel assumiu a liderança após a segunda das 12 etapas e nunca mais a perdeu, finalmente conquistando a vitória por 14min51s sobre Al-Attiyah.

O piloto venceu apenas uma única etapa em todo o rally, o nono estágio, em torno de Neom.

No entanto, mostrou notável consistência ao longo do evento, terminando fora dos três primeiros em apenas uma etapa e nunca perdendo mais de cinco minutos para seus principais adversários.

Começando o último dia com 15min31s de vantagem sobre Al-Attiyah, no trajeto de 447 km entre Yanbu e Jeddah, Peterhansel terminou em terceiro, atrás de Sainz e o piloto do Catar, fazendo mais do que o suficiente para adicionar um oitavo título de carros à sua lista de conquistas, além dos seis de motos.

O triunfo vem exatamente 30 anos após o primeiro sucesso do francês no Dakar, quando venceu pela Yamaha nas motos.

Guiga Spinelli e Youssef Haddad se despediram do Dakar fechando o dia na 26ª posição e finalizando na 17ª colocação na tabela. Marcelo Gastaldi e Lourival Roldan chegaram em 33º na última etapa e tiveram como colocação final o 29º lugar.

Benavides leva título nas motos

Kevin Benavides conquistou seu primeiro título do Dakar na 12ª e última etapa do evento nesta sexta-feira.

Tendo inicialmente mantido uma vantagem de 4min12s após o penúltimo estágio, as esperanças de Benavides aumentaram quando sua vantagem sobre o piloto da KTM Sam Sunderland foi revisada para mais de 5min07s devido a uma falha no equipamento de GPS dos organizadores.

Começando a fase decisiva de Yanbu-Jeddah em terceiro lugar, Benavides ganhou 10 minutos sobre Sunderland nos primeiros 99 km.

A partir daí, Benavides conseguiu administrar sua vantagem ao enfrentar o companheiro de Honda, Ricky Brabec, pela vitória da etapa, perdendo para o americano por 2min17s.

Mas com Sunderland terminando 13 minutos mais lento, foi o suficiente para Benavides conquistar o primeiro título e a segunda consecutiva para a Honda.

O piloto de 32 anos se torna o primeiro argentino a vencer na categoria de motos do Dakar.

UTVs: Chaleco campeão em dia de vitória brasileira

A vitória no último dia de Dakar de Reinaldo Varela e Maykel Justo pouco mudou a situação dos brasileiros, que viram Francisco Lopez Contardo, o Chaleco, conseguir o título dos UTVs para o Chile.

Os brasileiros fecharam a participação em quinto lugar. O norte-americano Austin Jones e o navegador Gustavo Gugelmin foram os vice-campeões, complementando o Dakar no sexto lugar nesta sexta-feira. A diferença de Chaleco para Jones ficou em 17min23s.

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Carros (top-10)

Pos Piloto Carro Tempo/Dif 1 Stephane Peterhansel Mini 44hr28m11s 2 Nasser Al-Attiyah Toyota 13m51s 3 Carlos Sainz Mini 1hr00m57s 4 Jakub Przygonski Toyota 2hr35m03s 5 Nani Roma BRX 3hr21m48s 6 Vladimir Vasilyev Mini 3hr29m38s 7 Khalid Al Qassimi Peugeot 3hr33m31s 8 Giniel de Villiers Toyota 3hr57m29s 9 Martin Prokop Ford 4hr09m21s 10 Cyril Despres Peugeot 4hr51m09s

Motos (Top-10)

Pos. Piloto Moto Tempo/Dif 1 Kevin Benavides Honda 47h18m14s 2 Ricky Brabec Honda 4m56s 3 Sam Sunderland KTM 15m57s 4 Daniel Sanders KTM 38m52s 5 Skyler Howes KTM 52m33s 6 Lorenzo Santolino Sherco 58m30s 7 Pablo Quintanilla Husqvarna 1h16m39s 8 Stefan Svitko KTM 1h43m07s 9 Matthias Walkner KTM 2h32m12s 10 Martin Michek KTM 2h42m37s

