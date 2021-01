Dakar: Peterhansel se aproxima de 14º título; Sunderland reduz vantagem de Benavides

Nasser Al-Attiyah garantiu a quinta vitória de etapa do Dakar 2021 nesta quinta-feira, mas não conseguiu diminuir a vantagem de Stephane Peterhansel antes do confronto final desta sexta-feira.

Largando em terceiro, Peterhansel assumiu a liderança no estágio de 464 km entre Alula e Yanbu, liderando sobre o companheiro de equipe, Carlos Sainz, e Khalid Al Qassimi.

Enquanto Sainz e Al Qassimi desfrutaram de breves passagens na liderança, Peterhansel permaneceu predominantemente no topo ao longo da etapa, chegando ao waypoint final com uma vantagem de 29 segundos do rival da Toyota, Al-Attiyah.

No entanto, o francês perdeu mais de dois minutos no último trecho de 26 km em direção à linha de chegada, permitindo a Al-Attiyah passar e vencer a etapa por 1min56s.

Sainz terminou mais de 30 segundos atrás, em terceiro, perdendo quase cinco minutos entre os pontos de verificação 3 e 5, logo após ceder a liderança para Peterhansel.

Antes da 12ª e última etapa desta sexta-feira, Peterhansel lidera a classificação geral por 15min05s sobre Al-Attiyah, se aproximando do 14ª título do Dakar.

Marcelo Gastaldi e Lourival Roldan finalizaram em 24º e estão em 27º na classificação geral. Guiga Spinelli e Youssef Haddad terminaram em 27º, mas estão em 17º na tabela.

Motos: Sunderland reduz vantagem de Benavides

O piloto da KTM, Sam Sunderland, tirou grande parte do tempo do líder do Dakar, Kevin Benavides, na penúltima etapa, com quatro minutos separando a dupla para o último dia.

Sunderland conquistou sua primeira vitória no Dakar de 2021, tirando mais da metade da diferença de 10 minutos.

O britânico, que busca a segunda vitória no Dakar, assumiu o controle na marca dos 215km e a partir daí estendeu a vantagem de 2min40s sobre Pablo Quintanilla, da Husqvarna.

Benavides foi o terceiro mais rápido, perdendo 6min24s para Sunderland e agora tem vantagem de 4min12s na especial decisiva desta sexta-feira.

UTVs: Supremacia de 'Chaleco'

Francisco Lopez Contardo, o Chaleco foi o vencedor do estágio desta quinta-feira nos UTVs. Ele chegou 5min21s à frente de Gerard Farres Guell. Austin Jones e o navegador brasileiro Gustavo Gugelmin terminaram em quarto, uma posição à frente de Reinaldo Varela e Maykel Justo.

Com os resultados de hoje, Chaleco abriu uma vantagem de 18min24s para a dupla Jones/Gugelmin. Varela e Justo estão na quinta colocação.

Classificação geral

Carros (Top-10):

Pos. Piloto Carro Tempo/Dif 1 Stephane Peterhansel Mini 42hr09m26s 2 Nasser Al-Attiyah Toyota 15m05s 3 Carlos Sainz Mini 1hr04m14s 4 Jakub Przygonski Toyota 2hr32m24s 5 Nani Roma BRX 3hr15m54s 6 Khalid Al Qassimi Peugeot 3hr25m48s 7 Vladimir Vasilyev Mini 3hr26m58s 8 Giniel de Villiers Toyota 3hr55m02s 9 Martin Prokop Ford 3hr59m23s 10 Cyril Despres Peugeot 4hr49m05s

Motos (Top-10)

Pos. Piloto Moto Tempo/Dif 1 Kevin Benavides Honda 45h01m44s 2 Sam Sunderland KTM 4m12s 3 Ricky Brabec Honda 7m13s 4 Daniel Sanders KTM 33m05s 5 Skyler Howes KTM 49m07s 6 Lorenzo Santolino Sherco 49m26s 7 Pablo Quintanilla Husqvarna 1h00m18s 8 Adrien van Beveren Yamaha 1h20m46s 9 Stefan Svitko KTM 1h26m40s 10 Martin Michek KTM 2h14m55s

