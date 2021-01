Dakar: Peterhansel vence e rivais enfrentam problemas

Stephane Peterhansel ampliou sua liderança no Dakar 2021 com uma vitória dominante no nono estágio, com Nasser Al-Attiyah e Carlos Sainz em apuros.

O que já foi uma diferença de seis minutos entre Peterhansel e Al-Attiyah, agora essa margem foi quase triplicada, aumentando suas chances de garantir o 14º título do Dakar.

Enquanto Peterhansel estava em seu melhor momento, sempre à frente, o piloto da Toyota, Al-Attiyah, perdeu muito tempo com dois furos e problemas de navegação, em um dia que poderia ser crucial para o resultado do rali. Ele ainda teve a sorte de terminar em segundo na etapa, mas agora está quase 18 minutos atrás do francês na classificação geral.

O atual campeão, Sainz, também teve um dia difícil, perdendo mais de 22 minutos depois de parar para consertar um problema de freio em seu carro.

Marcelo Gastaldi e Lourival Roldan terminaram o estágio em 13º. Guiga Spinelli e Youssef Haddad finalizaram em 20º. Na classificação geral, Spinelli/Haddad estão em 15º e Gastaldi e Roldan saltaram para o 30º lugar.

Motos: Cornejo lidera e Price abandona

O piloto da Honda, Jose Ignacio Cornejo, deu um grande passo para a vitória nas motos, ao abrir uma vantagem de mais de 10 minutos, após a queda de Toby Price na nona etapa.

Cornejo entrou no circuito de 465 km de terça-feira em torno de Neom com 1min06s de diferença sobre o piloto da KTM Price, tendo conquistado a primeira vitória do rali na segunda-feira.

Apesar de abrir a especial, o chileno esteve perto de fazer sucessos consecutivos, liderando na marca de 198 km antes de perder terreno para o companheiro de equipe da Honda, Kevin Benavides.

Ele acabou terminando a 1min34s de Benavides, com a dupla da frente a 13 minutos de vantagem sobre os adversários.

Price foi levado para o hospital de helicóptero depois de cair. O australiano, que estava em segundo lugar na classificação geral de motos, teve queda no ponto de 155 quilômetros.

De acordo com as autoridades, ele foi transportado para o hospital em Tabuk para uma avaliação mais aprofundada das lesões na cabeça, punho direito e ombro esquerdo.

A extensão dessas lesões é atualmente desconhecida, no entanto os organizadores confirmaram que ele estava consciente durante o tratamento no local.

UTVs: Chaleco retoma ponta

Francisco Lopez Contardo, o Chaleco, foi o vencedor da nona etapa, ao completar o traçado em 5h31min41s. Khalifa Al Attiyah foi o segundo colocado a 11min34s. Reinaldo Varela e Maykel Justo terminaram em quinto. Austin Jones e Gustavo Gugelmin completaram na 10ª posição.

Com os resultados, Chaleco retomou a liderança do Dakar sobre Jones e Gugelmin, com uma diferença agora de 12min25s. Varela e Justo estão em quinto lugar na classificação geral dos UTVs, com 1h23min40s atrás do líder.

CLASSIFICAÇÃO

Carros (Top-10):

Pos. Piloto Carro Tempo/Dif 1 Stephane Peterhansel Mini 34hr26m16s 2 Nasser Al-Attiyah Toyota 17m50s 3 Carlos Sainz Mini 1hr02m25s 4 Jakub Przygonski Toyota 2hr16m30s 5 Nani Roma Prodrive 2hr42m38s 6 Khalid Al Qassimi Peugeot 3hr01m13s 7 Vladimir Vasilyev Peugeot 3hr10m17s 8 Martin Prokop Ford 3hr36m01s 9 Giniel de Villiers Toyota 3hr40m09s 10 Christian Lavieille Optimus 4hr10m32s

Motos (Top-10)

Pos. Piloto Moto Tempo/Dif 1 Jose Ignacio Cornejo Honda 36h51m00s 2 Kevin Benavides Honda 11m24s 3 Joan Barreda Honda 29m00s 4 Sam Sunderland KTM 30m34s* 5 Daniel Sanders KTM 38m23s 6 Ricky Brabec Honda 39m26s* 7 Skyler Howes KTM 40m25s 8 Lorenzo Santolino Sherco 42m08s 9 Adrian van Beveren Yamaha 1h02m48s 10 Pablo Quintanilla Husqvarna 1h25m40s

