Dakar revela rota de 2027 com retorno ao formato tradicional Europa-África

O Rally Dakar de 2027 foi transferido para Portugal, Espanha e Marrocos, uma vez que a guerra no Oriente Médio impediu a Arábia Saudita de sediar o evento conforme planejado originalmente. Originalmente programada para começar no dia de Ano Novo, a 49ª edição do tradicional Rally agora será realizada de 7 a 23 de janeiro e atravessará dois continentes, levando a maratona de volta às suas raízes na Europa e na África.

De acordo com o novo percurso, o rally terá início em Portugal, com o Estádio do Algarve servindo como palco para o Prólogo. Portugal também sediará a primeira etapa completa do evento, antes que o rally passe pela Espanha e siga para o Marrocos para as nove etapas restantes.

Os competidores seguirão inicialmente para o sul de Marrocos, antes de voltarem para o norte e percorrerem a rota ao longo do Oceano Atlântico. Após percorrer quase oito mil km ao longo de duas semanas, o rally será encerrado na capital, Marrakech.

“A 49ª edição do Dakar, realizada em novo local, atenderá aos padrões esportivos que sempre o tornaram o evento de rally-raid mais exigente”, afirmou o diretor do Dakar, David Castera.

“Apesar do curto prazo com que tivemos que trabalhar, projetamos um verdadeiro Dakar. O ACP (Automóvel Clube de Portugal) está nos apoiando em Portugal, tendo estabelecido sua etapa do Campeonato Mundial de Rally-Raid da FIA-FIM como um marco da temporada desde 2024".

"E no Marrocos, nossa experiência em todo o território, combinada com as capacidades operacionais de nossas equipes internas, nos permite ir muito além dos formatos oferecidos anteriormente no país: os competidores descobrirão o Reino de ponta a ponta".

“Exploraremos todas as suas características distintivas por meio de um percurso de escala sem precedentes. Também aqui, a experiência do país na realização de grandes eventos internacionais, bem como a qualidade de sua infraestrutura, serão inestimáveis para nos permitir oferecer a todos um Dakar verdadeiramente de primeira classe".

Houve muita especulação sobre o Dakar 2027, com dúvidas sobre se o rally-raid poderá ocorrer conforme planejado na Arábia Saudita em meio ao conflito em curso no Oriente Médio. Os houthis, alinhados ao Irã, atacaram recentemente vários locais-chave no país, incluindo o aeroporto internacional de Riade, colocando o futuro do evento sob sérias dúvidas.

Mas a promotora ASO (Amaury Sport Organisation) já vinha considerando opções alternativas há várias semanas, com Marrocos acabando por se destacar como o destino mais óbvio devido à sua paisagem e história no rally-raid. O país já sedia o Rally de Marrocos, que faz parte do calendário do Campeonato Mundial de Rally-Raid e é frequentemente visto como um ensaio geral para o próprio Dakar.

A ASO também vinha ponderando a possibilidade de combinar Marrocos com um país europeu, sendo que tanto a Espanha quanto Portugal eram vistos como os destinos mais prováveis para o início do evento, antes que este último fosse finalmente selecionado.

Isso significa que o Dakar será realizado fora da Ásia pela primeira vez desde 2020, quando o rally se mudou pela primeira vez para a Arábia Saudita como parte de um acordo plurianual.

As origens do evento remontam à década de 1970, quando era conhecido como Rally Paris-Dakar e tradicionalmente tinha início e término nas capitais da França e do Senegal, respectivamente.

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